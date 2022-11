Donald Trump rechaza volver a Twitter después de que Elon Musk le devuelva su cuenta

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rechazado volver a Twitter después de que el nuevo propietario, Elon Musk, anunciase que restablecería su cuenta en la red social. Su cuenta fue suspendida permanentemente por el riesgo de incitación a la violencia tras el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021.

"He oído que estamos obteniendo una gran votación para volver también a Twitter. No lo veo porque no veo ninguna razón para hacerlo", ha sostenido Trump, según recoge 'Bloobmerg'. Esta ha sido su respuesta a la encuesta lanzada por el empresario en la que invitaba a los usuarios a decidir si se restablecía.

Los resultados de la encuesta mostraron que el 51,8% de los votos estaban a favor del restablecimiento de la cuenta, mientras que el 48,2% lo hicieron en contra. "El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. Vox Populi, Vox Dei", escribió.

Musk había anunciado antes de comprar la red social que entre las personas a las que daría la bienvenida a Twitter estaba el expresidente de Estados Unidos.

La cuenta de Trump volvió a Twitter con todos sus mensajes, los últimos fechados a 8 de enero de 2021. En unas horas, la cuenta consiguió unos más de 85 millones de seguidores.

Se mantiene en Truth Social

Donald Trump impulsó la plataforma Truth Social después de que su perfil fuese inhabilitado en Twitter por considerar que había alentado a la violación del Capitolio de Estados Unidos, días antes de que Joe Biden tomase posesión del cargo de presidente.

"Truth Social ha sido muy, muy poderoso, muy, muy fuerte, y me quedaré allí", ha sostenido Trump. El expresidente observa en la red social Twitter "muchos problemas" sin ver motivos para regresar a la plataforma.

A pesar de su respuesta, afirmó en su red social estar "contento de que Twitter esté en manos sanas" y que ya no sea "dirigido por lunáticos y maníacos de la izquierda radical que odian el país".