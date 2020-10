Donald Trump en 'modo épico' afronta la recta final de las elecciones en Estados Unidos

Apenas quedan cuatro días para conocer al vencedor de las elecciones de los EE.UU. Donald Trump, candidato republicano, centra hoy sus esfuerzos en los estados del Medio Oeste, claves para conseguir su reelección.

El presidente norteamericano ha vuelto a prometer la vacuna contra el coronavirus en las próximas dos semanas. Mientras Joe Biden, candidato demócrata, sigue por delante en las encuestas de las elecciones presidenciales de EE.UU.

Trump en modo épico

El equipo electoral de Donald Trump ha vuelto a compartir un vídeo épico. Imágenes grabadas que tratan de transmitir a un candidato a las elecciones de EE.UU vigoroso.

Estados Unidos va a votar entre dos candidatos de edad avanzada. Ambos superan los 70 años. Tanto el candidato republicano Donald Trump como el candidato demócrata Joe Biden intentan demostrar que están en forma para ser presidentes.

Definitivamente no son unos jovencitos: entre los dos suman 151 años. Donald Trump, candidato republicano. 74 años 1,90 de estatura y 110 kilos de peso. Sí, el presidente estadounidense debería adelgazar.

Lo dijo su médico personal. Eso y que tiene el colesterol alto. Ya está. Porque comer saludable no forma parte de su dieta y haber superado el coronavirus lo está rentabilizando en campaña. "Soy Superman" afirma en los mitines. "Me levanté a la mañana siguiente y me sentía como Superman".

Joe Biden, candidato demócrata, tiene 77 años. 1.83 de estatura y 97 kilogramos de peso. Su historial médico, que sí es público, habla de una persona vigorosa y sin enfermedades a pesar de su edad.

Joe Biden trata de demostrarlo corriendo en sus mítines. Presumiendo de descapotable y rodeándose de gente joven. "Trump es un vago" repite en sus intervenciones. "El se pasa más tiempo escondido en el búnker de la Casa Blanca o en el búnker de su campo de golf".

La respuesta de Donald Trump es ridiculizarlo en redes sociales como un anciano en una residencia. O comparando como llega cada uno a sus mítines.

Ataques que podrían pasarle factura entre los votantes veteranos. De ganar las elecciones a los EE.UU. Joe Biden se convertiría en el presidente con más edad en ocupar el despacho oval.

Los más jóvenes fueron Kennedy y Barak Obama. Los estadounidenses esta vez elegirán en las próximas elecciones de Estados Unidos entre dos septugenarios.