Si todos usáramos mascarilla, el coronavirus estaría controlado en menos de 8 semanas, según los expertos

La pandemia de coronavirus sigue avanzando implacable por todo el planeta y los expertos trabajan día y noche para buscar una vacuna eficaz. También estudian los principales elementos de defensa contra el covid-19.

Según Robert Redfield, la mascarilla es un elemento imprescindible a la hora de aplacar esta pandemia. Tal y como afirma el director de lo Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, "si todo el mundo se pusiera mascarilla, la pandemia podría estar bajo control entre cuatro y ocho semanas".

Las palabras de Robert Redfield están basadas en un estudio recientemente realizado que comprobó la eficacia del uso de mascarillas quirúrgicas a la hora de reducir el número de contagios por coronavirus entre los sanitarios de atención médica Mass General Brigham de Massachusetts.

Estas declaraciones recogidas por el 'Journal of the American Medical Association' han tenido un gran impacto en Estados Unidos. Mientras tanto Donald Trump sigue contradiciendo las informaciones que dan los expertos. Él mismo no ha usado mascarilla en la gran mayoría de los actos públicos a los que ha acudido en los últimos meses.

El presidente de Estados Unidos ha vuelto a reiterar que no va a obligar al uso de mascarilla, ya que, según él, no es eficaz para terminar con el coronavirus. Una pandemia que sigue afectando de forma grave al país norteamericano.

Los expertos también han aconsejado que se vuelvan a cerrar los bares en aquellos estaos más afectados por los rebrotes de coronavirus. Mientras tanto Donald Trump sigue perdiendo apoyos de los ciudadanos en la gestión de la pandemia.