El emotivo discurso de una abuela en la boda LGTBI de su nieta

"Tu abuela jamás va a aceptar tu relación con una mujer". Con esta frase comenzaba el vídeo Isabella Quiros (@hit_isacu), influencer panameña con más de 200.000 seguidores en la red social TikTok y dando a entender que le habían dicho ese comentario cuando comenzó la relación sentimental con su actual esposa.

La abuela, quien con este discurso ha dado una lección a los que decían que "jamás" iba a aceptar su compromiso, quiso dedicarle unas palabras a la pareja porque "Isabella es la nieta más cariñosa que tengo. Siempre que me ve me dice cosas bonitas. Por eso, hoy quiero decirle cosas bonitas a ella". De esta manera destacó las cualidades de su nieta, recordándole lo orgullosa y feliz que se siente al ser una persona tan generosa y trabajadora.

Tampoco quiso olvidarse de la esposa de su nieta, a la que conoció en unos Carnavales de Panamá. "Francesca nos encantó, porque Isabella estaba feliz. Francesca es una compañía para Isabella y le da seguridad cada vez que están juntas. Se cuidan y se complementan mutuamente". Así cuenta cómo fue su percepción sobre ella.

Antes de finalizar el discurso, les dio un consejo que recordarán para siempre: "Nunca se acuesten a dormir si no han resuelto su problema. Que se enamoren cada día un poco más y de seguro que serán muy felices. Que Dios me las bendiga", pedía la octogenaria.

Una lección al mundo

El vídeo ha revolucionado a los usuarios de la red social. Hasta el momento, cuenta con más de 26 millones de reproducciones, cuatro millones de me gustas y más de 16 mil comentarios de personas de todo el mundo apoyando y felicitando a la joven por tener una abuela con ese pensamiento.

"Quien tiene amor en su corazón solo querrá q el mundo esté lleno de amor y colores", "Las viejas generaciones rompiendo estereotipos de nuestros antepasados", "Gracias a Dios por brindarle esa grandiosa aceptación tan poco común en estos tiempos por personas de otras generaciones" o "Que no te digan que "son de otros tiempos" quien tenga amor en su corazón celebrará el amor en todas sus formas" son algunos de los comentarios más populares de la publicación.

La creadora de contenido ha reivindicado en la descripción del vídeo que "Si mi abuelita que es creyente y nació en 1939 me ama y no me juzga, YA GANÉ". A sus 85 años, la abuela de Isabella ha dado una lección a todos aquellos que no aceptan al colectivo LGTBIQ+ ni los matrimonios homosexuales: ha demostrado que la edad no es una excusa para juzgar el amorentre dos personas del mismo sexo.

