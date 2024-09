Día Internacional para la eliminación de las armas nucleares: ¿por qué se celebra cada 26 de septiembre?

El Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares es el resultado de la lucha por el desarme nuclear mundial. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue quien inició los procesos para concienciar sobre los daños que las armas nucleares provocan en las sociedades sobre las que impactan, no solo de forma inmediata sino también en las décadas posteriores.

Tras el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, muchos ciudadanos fueron conscientes de lo que suponía un arma nuclear y, después de esto, la ONU quiso tomar medidas y, al año siguiente, se creó una Comisión cuyo fin era estudiar las consecuencias de la energía atómica.

El esfuerzo de la ONU hizo que poco a poco el uso de las armas nucleares aminorase, aunque no se erradicase. En 1968, se inició el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), que entró en vigor el 5 de marzo de 1970. En ese tratado, los estados con armas nucleares se comprometían a no pasarlas a ningún estado que no las poseyera, y a estos últimos se les prohibía fabricarlas, adquirirlas o almacenarlas.

Asimismo, dentro de la ONU existe, desde 1998, la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, que es la responsable de apoyar los esfuerzos multilaterales destinados a alcanzar el objetivo de desarme general y completo bajo un control internacional estricto y eficaz.

Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares: ¿desde cuándo se celebra?

El Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares se celebra cada 26 de septiembre desde el año 2014.

La Asamblea General de la ONU fijó esta fecha en 2013 y desde el año siguiente se celebró en todo el mundo. La ONU convoca diferentes eventos en Nueva York y Ginebra, para alentar al resto de países a crear conciencia sobre el problema de las armas nucleares.

¿Por qué se celebra?

El Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares se celebra para conmemorar y crear conciencia pública sobre la amenaza que representan para la humanidad las armas nucleares y la necesidad de su eliminación total. Cada 26 de septiembre se alienta a los Estados Miembros, al sistema de las Naciones Unidas y a la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones no gubernamentales, a los académicos, parlamentarios y medios de comunicación.

La labor de la Organización de las Naciones Unidas no cesa y también promovió la creación del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, firmado por 50 países y que entró en vigor en enero de 2021.

