Día crítico para Joe Biden y para su carrera hacia la reelección

Dos semanas después del primer debate presidencial que desató la alarma entre los demócratas por las dudas sobre la salud de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos se enfrentara a las preguntas de los periodistas por primera vez. La expectación ante esta comparecencia es enorme, especialmente en un contexto en el que cada vez más representantes de su partido le piden que reconsidere su candidatura y sus opciones frente a Donald Trump.

Durante los últimos días, el equipo de campaña del presidente le ha organizado actos y comparecencias muy controladas y cerradas a la improvisación. De ahí, que la cumbre de la OTAN que se celebra esta semana en Washington, sea el escaparate perfecto para evaluar la capacidad de reacción de Joe Biden. Una oportunidad para recuperar la confianza de su partido justo cuando cada vez más voces le sugieren que dé un paso a un lado.

Cada vez más voces piden otros candidatos

Por primera vez un senador demócrata ha hecho la petición públicamente. A través de un artículo en The Washington Post, Peter Welch, le reclama que dé la oportunidad de presentarse a otros candidatos. "Nos salvó de Donald Trump una vez y quiere hacerlo de nuevo", escribe Welch. "Pero necesita reevaluar si es el mejor candidato para hacerlo. En mi opinión, no lo es", afirma.

Unas horas antes, la ex presidenta de la Cámara de Representantes y una de las más cercanas aliadas de Biden, le ha apremiado a reconsiderar su retirada. También ha exigido moderación a los miembros del partido demócrata con las exigencias al presidenta hasta que acabe la cumbre de la OTAN. "Les he dicho a todos: esperemos. Sea lo que sea lo que estéis pensando, decídselo a alguien en privado, pero no tenéis que ponerlo sobre la mesa hasta que veamos cómo nos va esta semana", ha asegurado Pelosi.

George Clooney: "Necesitamos un nuevo candidato"

Otro jarro de agua fría para Biden ha sido el artículo del actor George Clooney en el diario estadounidense The New York Times. Clooney es uno de los principales apoyos en Hollywood para el partido demócrata y el responsable de presentar el acto de donantes hace solo unos días. El título del documento, es toda una declaración de intenciones: "Amo a Joe Biden, pero necesitamos un nuevo candidato".

Frente a esas llamadas a que se retire, los esfuerzos del equipo de campaña del presidente no cesan. Según informa el diario Político, la campaña de Biden estaría realizando llamadas a delegados individuales para sondearles sobre su apoyo de cada a la convención demócrata de Chicago, se tendrá lugar a finales de agosto. Entre las preguntas que les hacen destacan dos: "¿Entiende lo que significa ser un delegado comprometido, ¿tiene algún posible desacuerdo con el presidente?".

