El detenido por intentar matar a Trump dejó una nota por si fallaba: "Os ofrezco 150.000 dólares..."

Giro en el caso del intento de asesinato a Donald Trump en su club de golf en Florida. Según han desvelado recientemente los fiscales del caso, el sospechoso de tratar de matar al expresidente de Estados Unidos, Ryan Wesley Routh, dejó una nota por si fallaba. "Querido mundo, esto ha sido un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho decir que he fallado", reza la nota manuscrita. "He intentado hacerlo lo mejor que he podido. Depende de vosotros terminar el trabajo. Yo ofrezco 150.000 dólares a quien pueda hacerlo", dice el papel, que no revela las razones por las que quería matarlo.

Un testigo encontró la nota dentro de una caja que a Routh se le había caído meses antes del intento de atentado del 15 de septiembre en el club de golf. La caja también contenía munición, herramientas, un tubo metálico y una lista de los lugares donde podría encontrarse el magnate.

El registro telefónico del sospechoso muestra que, entre agosto y septiembre, había viajado en varias ocasiones al club de golf. Después, se había desplazado a Florida y había permanecido un mes allí. El día en el que intentó atacar, estuvo al lado de la valla del club alrededor de doce horas, algo que pudo suceder porque la visita del expresidente no estaba avisada y los agentes del Servicio Secreto no tuvieron tiempo de peinar la zona.

Así es Ryan Wesley Routh

Los guardaespaldas abrieron fuego cuando uno de ellos vio sobresalir el cañón del rifle entre los arbustos que rodean el campo de golf. Ese mismo día, detuvieron Ryan Wesley Routh y le requisaron una AK-47 con mira telescópica y dos mochilas.

Routh, de 58 años, era muy activo en redes sociales y se mostraba abiertamente a favor de Ucrania. Además, según declaraciones del hijo del detenido recogidas por 'The Guardian', en 2022 se ofreció para luchar en la guerra de Ucrania e incluso llegó a viajar al país. Por todo ello, las autoridades barajan la hipótesis de que intentase matar al candidato republicano por llevar en su programa electoral una reducción de la ayuda militar en la guerra contra Rusia.

Pero no era soldado, sino trabajador de la construcción. Además, sobre él pesa un largo historial de problemas con la Policía y la Justicia. Tenía una condena por posesión de arma de destrucción masiva, una ametralladora. En 2002 protagonizó un incidente en el que se atrincheró durante horas con un arma en un local de Greensboro (Carolina del Norte). También fue acusado por otros incidentes como posesión de material robado y fuga en un accidente de tráfico. Aunque ha pasado la mayor parte de su vida en Carolina del Norte, también vivió en Hawaii, donde creó su empresa de construcción en 2018.

Pese a borrar sus publicaciones en redes las redes sociales tras la detención. Se ha podido saber que en el año 2016 votó a Donald Trump y que mantuvo su apoyo en 2020. Sin embargo, también figura que ha donado dinero a los demócratas y que se describe a sí mismo como votante no afiliado.

