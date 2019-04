Detenido un empresario argentino por vejaciones y abusos sexuales contra sus empleados

Ha sido detenido en Chile el empresario argentino Hugo Larrosa acusado de maltratar a sus empleados y de abusar sexualmente de ellos.

El empresario, propietario de una fábrica de alimentos, les sometía a fuertes torturas, vejaciones y maltratos.

El canal televisivo 24H de Chile ha denominado este caso como "la fábrica del terror" y ha publicado algunos de los testimonios de las víctimas: "Era azotado con un cinturón y me apretaba la piel con pinzas", "era sometimiento forzado. Me inmovilizaba y aprovechaba a hacer vejaciones. Yo era su juguete. Tenía que tolerar todo, yo solo quería que terminara. De tanto dolor, no pude contenerme y me oriné".

El empresario ofrecía bonos y premios a sus trabajadores que llevaban soportando el maltrato desde el año 2012. Fue en 2016 cuando una de las víctimas decidió dejar la empresa y denunciar y años después, tras la difusión de un reportaje, se ha reactivado la causa.

La Policía de Investigaciones ha detenido al acusado y lo ha catalogado como "un peligro para la seguridad de la sociedad".