Tomás Slavík se corona por cuarta vez en el legendario Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

Tomás Slavík, una leyenda del MTB, logró el pasado domingo 2 de marzo su cuarto triunfo en el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, la 21ª edición del descenso urbano más mítico y prestigioso del mundo. El rider checo, ganador en 2017, 2018, 2023 y 2025, se impuso tras una bajada vertiginosa, alcanzando velocidades de más de 54 km/h, y parando el crono en 2:18.828.

"Estoy muy contento de haber hecho una carrera sólida sin casi ningún error. Algunas secciones fueron un poco lentas porque tuve cuidado de no caerme o hacer algo que me ralentizara. Pero, bueno, los chicos estaban presionando mucho. Querían batir ese tiempo. Y comenzaron a cometer errores, de los que me deshice, y se estaban cayendo. Así que, al mismo tiempo, estoy muy contento de que haya funcionado", explicó Slavík.

"Al mismo tiempo, estoy triste por (Felipe) Agurto y Juanfer (Vélez), que se están cayendo. Pero así son las carreras; por suerte, todos están bien. Así que ahora es momento de celebrar", reconoció el rider checo.

Fueron 16 los riders que se clasificaron para la gran final por las calles de Valparaíso, Chile. Tomás Slavík fue el más rápido, superando al chileno Felipe Agurto y al brasileño Lucas Borba, ganador de la edición de 2024.

La emoción se mantuvo hasta la última bajada, en la que Juanfer Vélez, el clasificado con mejor tiempo para la final, afrontó la mítica bajada a toda velocidad y colocándose líder tras los dos primeros tramos, con una ventaja de 1,87 segundos. Pero Vélez se estrelló al aterrizar en las polvorientas curvas de asfalto que forman la parte inferior del circuito, perdiendo sus opciones de triunfo.

El evento de Valparaíso es una de las tres carreras de descenso de la serie Red Bull Urban DH, junto con las competiciones de Guanajuato, México, y Génova, Italia.

El Red Bull Valparaíso Cerro Abajo supone, como explica Red Bull en su página web, "un auténtico desafío de descenso urbano, ya que los riders tienen que pasar por encima de un tejado y atravesar una casa real, bajar estrechas escaleras, afrontar difíciles desniveles y sortear obstáculos artificiales mientras se abren paso por las estrechas calles residenciales del casco histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hasta llegar a una zona de meta en el centro".

