Detenidas cinco personas por la brutal paliza a una azafata de Ryanair y su novia en Londres

Al menos cinco personas han sido detenidas en relación a una agresión homófoba y machista contra una pareja de mujeres en el norte de Londres. En el ataque un grupo de varios jóvenes dio numerosos puñetazos en el rostro de las mujeres después de intentar obligarlas a que se besaran, según han confirmado fuentes policiales.

Las víctimas, Melania Geymonat y su novia, Chris, viajaban en un autobús cuando recibieron la agresión, en la que también les robaron un bolso y un teléfono móvil. Antes de esta detención fueron arrestados otros cuatro individuos de entre 15 y 18 años bajo sospecha de robo y asalto con agravante.

La pareja de mujeres ha asegurado que no tienen intención de esconderse tras el ataque, que denunciaron ante la policía. En su muro de facebook, publicaron una fotografía con el rostro ensangrentado, inmediatamente después de haber sufrido la agresión.

"Estaba enfadada y sigo enfadada. He pasado mucho miedo, pero esto no es nuevo. No me da miedo aparecer públicamente como 'queer'. Tendría que hacerlo más a menudo, de hecho", ha declarado Chris, una de las mujeres.

Su pareja, Geymonat, dijo que la razón del ataque también es un caso de violencia machista. "No ocurrió solo porque somos mujeres en una cita. Es porque somos mujeres", añadió.

El ataque, que ha consternado a miles de personas, ha sido condenado tanto de la primera ministra del país, Theresa May, como del líder de la oposición, Jeremy Corbyn.

