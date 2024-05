El desgarrador relato de una madre que encontró a su hijo de 13 años muerto tras ser víctima de una 'sextorsión' en Snapchat

Una madre encontró a su hijo de 13 años muerto en el jardín después de ser víctima de un plan de 'sextorsión' en Snapchat. La mujer ha relatado el desgarrador momento en el que vio a su pequeño sin vida. La 'sextorsión' es un tipo de extorsión sexual en la que la persona que sufre el chantaje es amenazada con la publicación y/o la posibilidad de compartir una o varias imágenes suyas, ya sean vídeos o fotografías), en las que está desnuda o realizando actos sexuales.

Ocurrió en Carolina del Sur, en Estados Unidos, el pasado 6 de abril del pasado año. El padrastro entró en casa y rápidamente llamó a su mujer porque pensaba que "alguien estaba durmiendo en el jardín", según relata la madre en declaraciones recogidas por 'Daily Mail'. Fue entonces cuando vieron que su hijo se había suicidado. "Fue una pesadilla", relató.

Extorsionado por contenido sexual

Seis meses la madre descubrió que su hijo había sido víctima de una 'sextorsión'. Inmediatamente contactaron con las autoridades sobre lo sucedido. La familia pidió ayuda al FBI para dar con el sospechoso que provocó la muerte del niño de 13 años y presentaron una demanda contra la red social. "Siempre he tratado de asegurarme de que mis hijos estén lo más seguros posible", dijo la mujer a 'The Post and Courier'.

En una publicación de Facebook sobre la pérdida de su hijo, la madre señaló que justo antes de quitarse la vida, Timothy "se sentó en el camino de entrada a altas horas de la madrugada, suplicándole a alguien en Snapchat que no publicara nada en línea". El Departamento de Policía Local confiscó el teléfono del menor.

Después de acceder a la cuenta de la nube del adolescente, las autoridades descubrieron casi una docena de notas de suicidio escritas a familiares y amigos, así como un historial de llamadas a un número con un código de área de Nueva York. Más tarde, la investigación reveló que el número enviaba enlaces al niño a Snapchat y que el adolescente tenía otra cuenta, desconocida por sus padres, que supuestamente estaba administrada por un desconocido.

En esa cuenta, las autoridades descubrieron que descubrió que el desconocido y el niño negociaban un pago de 35 dólares al día. A cambio del dinero, Timothy le había pedido que prometiera no compartir una foto suya sexualmente explícita que había compartido en Snapchat. El usuario se hacía pasar por una mujer. Finalmente la investigación acabó cerrada.

"No permitiré que estos policías de Sumter arrojen tu cadáver sin decirle al FBI que fuiste brutalmente atacado por depredadores", dijo el padre del fallecido en Facebook junto con una foto de él y su difunto hijo en un partido de fútbol.

