Denuncia a su novia por tirarle aceite hirviendo al enterarse de que iba a dejarla: "Me dormí y me lo lanzó"

Un hombre ha denunciado a su novia por tirarle aceite hirviendo en la cara después de que esta se enterara de que la iba a dejar. Esta agresión ha ocurrido en la localidad de Antioquia, en Colombia, y la víctima ha tenido que ser ingresada en el hospital con quemaduras de segundo grado.

Según ha explicado José, hombre víctima de la agresión, le explicó a la que hasta entonces era su pareja que quería acabar con la relación. "Le dije que no quería tener nada con ella, luego que me dormí, calentó el aceite y me lo lanzó. Necesito que las autoridades me ayuden para que esa mujer se aleje. Tengo miedo que me mate", ha explicado a un medio local.

Como consecuencia, el hombre fue ingresado en la Clínica Panamericana del municipio donde permanece ingresado con quemaduras de segundo grado en la cara, cuello y brazos. Incluso, los médicos se están planteando una cirugía reconstructiva en función de cómo evolucionen las quemaduras que presenta.

La versión de su pareja

Según los medios locales, la mujer ha reconocido la agresión y ha detallado que cuando le tiró el aceite, "se paró de la cama gritando pidiendo que lo ayudara y yo permanecí indiferente". Por otra parte, afirma que siente que aguantó "demasiado" y ha denunciado ser víctima de malos tratos por parte de su pareja.

"No sé por qué lo hice, siento que aguanté demasiado... No estoy justificando lo que hice, pero tampoco le voy a pedir perdón por lo que hice porque no lo pienso hacer. Si me llevan presa, está bien", ha explicado al medio colombiano 'Chivas de Urabá'.