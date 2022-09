Denuncia a su ex por insultos y agresiones, pero no se cursa como violencia machista porque se cambió de género

Una mujer denunció el pasado 15 de agosto golpes, insultos y agresiones por parte de su expareja, sin embargo en lugar de tramitarse como violencia machista se está procesando como violencia doméstica ya que su ex pareja se cambió de género.

La denunciante vive con el presunto agresor y no tiene derecho a una orden de alejamiento porque para la Justicia el motivo que se juzga es el mismo que el que pueden tener dos hermanas mal avenidas.

La denunciante relata al diario El Mundo que su ex comenzó a cambiar en 2020. Ambos empezaron a salir en 2011 pero 9 años después empezó a "ponerse ropa interior femenina en momentos íntimos" algo que ella primero interpretó como "fetichismo" sin embargo después su ex le dijo que se sentía mujer y que quería hormonarse.

Fue en ese momento cuando la relación se rompió "le dije que si él quería ese camino, yo le acompañaría pero como amiga, nunca como pareja porque soy heterosexual" comparte con El Mundo esta persona. Sin embargo no aceptó.

Ella puso un candado en la puerta de su habitación aunque relata que en varias ocasiones su ex intentaba tocarla bien en la ducha o en la cama. La gota que colmó el vaso tuvo lugar el 15 de agosto cuando al llegar a casa vio que su cuarto estaba revuelto y la cerradura forzada. "Empezó a darme empujones, golpes, me intentó quitar el móvil. Yo tenía sangre y arañazos" fue al hospital para tener un parte de lesiones y cuál fu su sorpresa cuando supo que los Mossos no podían cursar la denuncia como violencia machista porque su ex pareja se había cambiado de género.

Al parecer el cambio de género se efectuó el pasado 28 de marzo en el registro civil previa solicitud un mes antes y presuntamente en esa primera visita habría presentado el peritaje psicológico que acreditaría que llevaba dos años con intención de modificar su género.