Los pacientes con cáncer de mama metastásico que piden financiar la medicación piden respuesta a Sanidad

Las pacientes con cáncer de mama metastásico que el 23 de julio presentaron en el Ministerio de Sanidad las firmas recogidas en la plataforma change.org/CuantoValeUnaVida se han reunido esta mañana con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el director general de Cartera y Farmacia, César Hernández. En el comunicado emitido tras la reunión, expresan que "no es una respuesta ni una solución" y que "la realidad es que seguimos sin acceso a estos tratamientos, y la negociación requiere de un tiempo que no tenemos".

"Gracias a toda la movilización lograda con nuestra recogida de firmas en change.org/CuantoValeUnaVida, las pacientes de cáncer de mama metastásico que apoyamos esta petición nos hemos reunido esta mañana con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el director general de Cartera y Farmacia, César Hernández", ha escrito Victoria Rodrigo en el comunicado.

"En la reunión de una hora y veinte minutos, nos informaron que, aunque su intención es acordar un precio para incluir estos tratamientos en el Sistema Nacional de Salud, otros actores también están implicados en la negociación: el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Turismo, y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa; en el CIPM, así como los laboratorios fabricantes de estos tratamientos: Alianza AstraZeneca – Daichi Sankyo y Gilead. También nos comunicaron que existe un procedimiento para proporcionar estos tratamientos durante la negociación del precio, aunque parece que esto no se cumple y nos resulta sorprendente".

Las pacientes aseguran que lo ofrecido no es una solución: "Estamos dispuestas a escuchar a cualquier actor implicado en este proceso, pero la necesidad de estos fármacos no nos impedirá tomar las acciones necesarias para ganar tiempo y calidad de vida para el mayor número de pacientes con cáncer de mama metastásico. Nos estamos muriendo".

Petición en Change.org

"Cuando tenía 37 años me diagnosticaron cáncer de mama. A los 39, metástasis. Si ahora mismo sigo viva es porque puedo pagar el tratamiento. Nuestra sanidad no ha aprobado que los medicamentos que necesitamos (Enhertu y Trodelvy) estén financiados por la Seguridad Social", así comienza la petición de Victoria Rodrigo, paciente de cáncer de mama metastásico, que el pasado 25 de junio lanzó una recogida de firmas en Change.org/CuantoValeUnaVida.

Explica que, a pesar de los anuncios de la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos), en España, el pasado 19 de junio, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) no aprobó la financiación de los medicamentosEnhertu y Trodelvy para las indicaciones de cáncer de mama metastásico HER2 Low (en el caso de Enhertu) y cáncer de mama metastásico con receptores hormonales (HR) positivos y HER2 negativo (en el caso de Trodelvy).

"Tras los ensayos clínicos necesarios, la EMA y la FDA aprobaron este tratamiento como uno de los más potentes y prometedores de los últimos años. Por ello, 16 países ya han comenzado a financiarlo, ¿por qué en España tenemos que quedarnos atrás?"

En su recogida de firmas, que ya cuenta con más de 115.000 apoyos, solicita que la farmacéutica y el Ministerio de Sanidad lleguen a un acuerdo urgente para financiar su medicación. "Desde que tengo cáncer de mama, he conocido a muchas mujeres con mi enfermedad que no pudieron acceder a esta medicación, mientras que yo puedo recibirla gracias a mi seguro privado, que no sé durante cuánto tiempo podré costear", cuenta. "A muchas de esas compañeras que no pudieron tratarse las he visto morir. ¿Cuánto vale nuestra vida, Ministerio de Sanidad? ¿A cuántas mujeres más tengo que ver morir?"