Se cumplen 25 años sin Diana de Gales, la princesa del pueblo que cautivó los corazones del mundo entero

El 31 de agosto de 1997 es una fecha que fue y sigue siendo considerada de las más tristes de la historia. Pasada la medianoche, un automóvil sufrió un gravísimo accidente mortal y todos sus ocupantes salvo uno perdían la vida. En el interior del coche iba la célebre Diana de Gales, acompañada de quien entonces era su compañero sentimental, Dodi al-Fayed, su conductor, Henri Paul, y su guardaespaldas, Trevor Rees-Jones, que fue el único que consiguió sobrevivir.

Diana de Gales, tras divorciarse de Carlos de Inglaterra, se volvió todo un fenómeno mediático que puso en jaque a la monarquía británica, especialmente tras su entrevista a la BBC en noviembre de 1995. En ella, Diana lanzó su inolvidable frase: "En un matrimonio, tres son multitud". Así, reconocía el romance extramatrimonial que el príncipe Carlos mantenía con quien antaño fue su amante y actualmente es su esposa, Camila Parker Bowles, y que sembró un aluvión de reacciones nunca visto en la historia.

La delicadeza y cercanía humana que mostró Diana siempre, sobre todo hacia los más desfavorecidos, le ganó el cariño de una sociedad que estaba absolutamente entregada a ella, llegando a tener el apodo de 'princesa del pueblo'. Por ello, cuando Diana murió, con tan solo 36 años, el mundo ya dejó de ser lo que era. No había un personaje favorito en el mundo. No había una sociedad entregada a una persona en concreto. Y, sobre todo, no había una referente que lograse igualar su legado.

Una muerte que estuvo bajo sospecha

El accidente que provocó la muerte de Diana siempre ha sido objeto de controversia. Hay quienes llegaron a vincular a la Casa Real británica, muy especialmente al duque Felipe de Edimburgo, con la muerte de la princesa. El padre de Dodi al-Fayed, padre del compañero sentimental de Diana, y dueño de los almacenes Harrods, acusó públicamente al MI6 de matarlos siguiendo instrucciones de la Casa Real. También se llegó a especular que Diana estaba embaraza de al-Fayed, y que la Casa Real no quería bajo ningún concepto que concibiera un hijo fuera de su matrimonio con el príncipe Carlos, sobre todo si era de color. Esta hipótesis se intensificó tras la polémica entrevista que concedieron el príncipe Harry y Meghan Markle a Oprah Winfrey, donde indicaban que la Casa Real británica estaba muy preocupada por el color de piel que tendrían sus hijos. Sin embargo, estas hipótesis nunca llegaron a confirmarse que fueran reales.

El mundo, todavía conmocionado, asistió después a una semana donde todo se vio incluso peor. El 5 de septiembre, y tan solo cinco días después de la muerte de Diana, murió la madre Teresa de Calcuta con 87 años, otra de las mujeres que, junto a Diana, más expectación sembraron en los años finales del siglo XX. Al día siguiente de la muerte de Teresa de Calcuta, se celebró el funeral de la princesa Diana, donde una tercera parte del mundo (más de 2.500 millones de personas) lo presenció por televisión.

Un cuarto de siglo después de su muerte, la figura de Diana de Gales, que ahora tendría 61 años, sigue siendo todo un icono no solo en Reino Unido. También en el resto del mundo, donde, aunque ella ya no está, su recuerdo sigue estando vivo. Las nuevas generaciones han recogido el testigo de sus padres, para seguir conmemorando una figura que fascinó al mundo entero, y que sigue haciéndolo día tras día, con el paso de los años.