Cuba suspende el desfile del Orgullo LGBTi

Este año la 'Conga contra la Homofobia', el desfile del Orgullo LGTBI en Cuba, no se celebrará. Se trata del evento central de la celebración LGTBI en el país caribeño, pero el Ministerio de Salud, del que depende el la institución organizadora, ha decidido que debido a la mala situación económica, el Estado no puede permitirse ese gasto.

Lo ha anunciado a través de la cuenta de Facebook el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), la entidad oganizadora, desde donde explican que esta decisión se incluye dentro del paquete de medidas de austeridad. Medidas aplicadas por la delicada situación económica que atraviesa la isla potenciada por las nuevas presiones de Estados Unidos y la crisis de Venezuela, su principal socio comercial.

De celebrarse, sería la primera edición en el marco de la nueva Constitución cubana. Un documento en el que la no contemplación del matrimonio homosexual, inicialmente previsto, ha generado un fuerte debate social en el país.

En el comunicado, el Cesnex ha recordado que el hecho de que no se celebre el desfile este año, no significa no se celebren el resto de actividades previstas para el Orgullo ni que deje de celebrarse en 2020. Sin embargo, la cancelación de la 'Conga contra la homofobia' supone un duro golpe para el colectivo LGTBI, que tras haber sido fuertemenete perseguido en los primeros años del régimen, ha logrado gran visibilidad en los últimos años.

También te puede interesar...

Vox propone que la fiesta del orgullo LGTBi se celebre en la madrileña Casa de Campo

Díaz-Canel cumple un año al frente de Cuba acuciado por la crisis y la tensión con Estados Unidos