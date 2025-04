La cruzada de Trump contra los transexuales: "Que de repente te quiten tu identidad, es lo peor que te pueden hacer"

"Preocupación" y "miedo" son los dos sentimientos que más nos ha transmitido Ana Virginia durante la entrevista y en aire ha dejado resonando una pregunta, "¿por qué?" Ana Virginia García Valdivieso es la coordinadora de un grupo de adultos del Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM). Nos reconoce que cuando la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca por segunda vez fue una realidad pensaron que no iba a ocurrir lo que está ocurriendo, pensaron que "no iba a ser para tanto", sin embargo, desde que tomó posesión de su cargo ha emprendido una cruzada contra el colectivo transexual, como había advertido durante la campaña.

En los tres meses que lleva en el Despacho Oval, Donald Trump ha firmado cuatro órdenes ejecutivas que limitan derechos a las personas transexuales. Al magnate estadounidense se le llena la boca al defender que "solo existen dos sexos" y asegura estar "protegiendo" a los menores al eliminar "el apoyo a la ideología de género y de equidad, divisivas y radicales".

Una de las órdenes que ha firmado indica que solo existe el sexo biológico que puede ser femenino o masculino. Con esta medida obliga a las personas transexuales a utilizar como género el sexo que tuvieron al nacer, restringiendo el uso del marcador de género en documentos federales como el pasaporte. Desde la Casa Blanca se advirtió que iba a respetar los pasaportes que estén en vigor, pero que no los renovaría ni emitirá más por primera vez, que no reflejen únicamente el sexo de nacimiento.

Esta decisión es una de las que más inquieta al colectivo transexual, ya no solo al estadounidense sino al de fuera de las fronteras americanas. Sienten miedo de viajar a Estados Unidos por lo que pueda pasar. "Para viajar a Estados Unidos hay que cumplimentar un documento, que se llama ESTA, donde te preguntan expresamente tu sexo y lo que ha pasado con esta ley que ha firmado Trump es que solo se reconoce el sexo de nacimiento. Todo lo que haya posterior a eso no les interesa, o no lo tienen en cuenta. Por lo tanto, si una persona que va a EE.UU. rellena el documento y pone su sexo tal y como lo tiene en el DNI en este momento y luego allí comprueban que el sexo original o el sexo de nacimiento es otro, empiezas a tener muchos problemas", nos explica Ana Virginia.

No hay garantía ni cuando llevas el visado aprobado, porque donde se decide o no la entrada en el país es en la aduana. "En la aduana, el agente aduanero que está allí, es quien decide si tú entras o no. Si tiene la más mínima sospecha de que puedas ser transexual, puede decirte que no, aunque tengas visado, y te vuelves para casa. O puede decirte que eres inmigrante ilegal y te meten en la cárcel. Que ya ha pasado. Se nos complica mucho el hecho de plantearnos incluso hacer escalas, aunque no entremos en el país, a la gente le da miedo hacer escalas en EE.UU. por si acaso", advierte Ana.

"Incluso entrar en un baño ya es un peligro"

Además, tal y como nos cuentan desde el colectivo se produce una ambigüedad curiosa a la hora de decidir qué poner en los papeles, ya que "si tú pones el sexo que tienes en tu DNI para las autoridades estadounidenses estás mintiendo, pero si tú pasas por el aro, y pones el sexo con el que naciste, cuando entras al país en tus otros documentos pone otro tipo de sexo diferente al de tu visado, por lo tanto, tenemos un problema". Ana Virginia lamenta que tal y como están las cosas, hay "muy pocos aspectos positivos para viajar en estos momentos a los Estados Unidos, porque puedes tener problemas para hacer una vida cotidiana normal. Incluso entrar en un baño ya es un peligro", avisa.

Reciben noticias de personas estadounidenses que se sienten indefensas ante esta situación. Incluso algunos de ellos han visto cómo de la noche a la mañana su nombre, el que realmente les identifica, se ha borrado y en su lugar han escrito el que les pusieron al nacer y del que tanto les costó deshacerse. "Tenemos un caso dentro de nuestro grupo en el que directamente le han cambiado el nombre en el pasaporte y le han puesto el nombre anterior. Le ha llegado la notificación de que su nombre está cambiado, y ya está. El Estado federal ha decidido esto por ley, y ya está, no puede hacer nada", se queja Ana Virginia.

Desde el Ministerio de Exteriores de España se han actualizado las recomendaciones de viaje, recordando que en los formularios de solicitud ESTA y el visado de Estados Unidos declaren su "sexo biológico al nacer".

Otra de las órdenes ejecutivas que firmó Trump veta a las personas trans en el Ejército. A mediados de marzo, esta medida se vio suspendida por una jueza federal alegando "mantener el 'statu quo'" de la política militar de la anterior Administración. Amparándose en el principio de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, esgrime que se indica que "todos los seres humanos son creados iguales".

También apuntó el presidente hacia el deporte y su última orden ejecutiva contra este colectivo, impide la participación de mujeres y niñas trans en competiciones deportivas femeninas. "En los últimos años, la izquierda radical ha impulsado una campaña para erradicar el concepto de sexo biológico y reemplazarlo con una ideología de transgénero militante", dijo el presidente antes de rubricar la medida.

Poco antes de esta orden, Trump firmó otra por la que se prohibían los procedimientos de reasignación de sexo en los menores de 19 años, en particular aquellos que impliquen intervenciones químicas y quirúrgicas. "Si esto lo ha dejado de financiar, los tratamientos y costearlos por una familia que sea media, tampoco tiene que ser humilde, es muy complicado. Habrá muchas personas que tengan que dejar su tratamiento por obligación, no porque ellas quieran. No se lo podrán costear, con lo que conlleva las repercusiones psicológicas que puedan tener estas personas", apunta Ana Virginia.

Desde COGAM lamentan el retroceso de derechos en los últimos meses. "Yo solo de pensar lo que están viviendo..., de verdad que es algo tremendamente duro. Para una persona trans, que de repente te quiten tu identidad, es lo peor que te pueden hacer. Es muy duro, es un golpe que te dice: tú no existes, yo no te reconozco, no vales lo que tú dices que vales, vales lo que yo digo y ya está". Además, Ana Virginia muestra cierto recelo a que pueda producirse un "efecto espejo".

"Esto en España pasaba en los años 70-80. Todos los derechos que se han conseguido en todos estos años, en dos días, en cuatro días, en una semana... se han ido todos" y añade: "Tenemos mucho miedo con esto, tenemos verdadero temor de que esto pudiera volver a ocurrir". Además, advierte: "Es muy preocupante hasta qué punto va a haber un efecto espejo con estas cosas". Minutos después de nuestra entrevista, el Supremo británico, dictaminó que el término 'mujer' a efectos de la Ley de Igualdad está determinado por el sexo biológico, lo que pone fin a una larga batalla legal iniciada por una organización defensora de las mujeres que disputaba la definición adoptada por el Gobierno autonómico escocés aunque cierto es que los magistrados subrayaron que la decisión no debe ser vista como un triunfo para una u otra parte, dado que la Ley de Igualdad del año 2010 otorga también a las personas transgénero protección contra la discriminación.

Nuestra conversación con Ana Virginia termina con una pregunta: "¿Por qué este ataque constante y continuo contra las personas trans?", y ella misma contesta: "La conclusión de todo esto es que es un tema político y esto vende mucho", porque aunque los presenten como enfermos o como algo que no es normal, "somos personas normales y vivimos de una manera muy lineal", defiende.

