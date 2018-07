Crean en Reino Unido el túnel de luz más largo de Europa

I'm completely smitten with the #TunnelOfLight in #Norwich. It's gorgeous and so relaxing to watch the lights. An amazing festive attraction pic.twitter.com/zC0euntgZK — Safyu Development (@SafyuDev) 25 de noviembre de 2016

El túnel de luces más largo de Europa se encuentra en la ciudad británica de Norwich. Tiene una longitud de 8 kilómetros y alrededor de 57.400 bombillas led que imitan las auroras boreales. El ideólogo de este túnel, Jonathan Bradford, dice que es el primer túnel de esta longitud en Europa y que además es único porque contiene luces LED RGB, como si se tratara de una televisión a gran tamaño, cuenta la BBC. "Es tan luminoso que solo lo podemos encender a un 70% de su potencia máxima", explica Bradford. Esta atracción fue construida por los comerciantes de la ciudad que buscan atraer visitantes de todo el Reino Unido durante estas navidades y con la esperanza de que regresen durante otros festivos. El túnel quedó temporalmente desconectado y completamente a oscuras por un acto de vandalismo, pero en 36 horas fue reparado. Quienes lo han visitado lo han descrito como "mágico" e incluso han compartido sus fotografías en las redes sociales bajo la etiqueta #tunneloflight.

