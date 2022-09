Crean una exclusiva aplicación de citas para que los partidarios de derechas puedan ligar entre ellos

La ideología política puede ser, para algunos, un criterio fundamental a la hora de decidir si una relación tendrá futuro o no. En este contexto, se ha puesto en marcha una aplicación de citas para gente de derechas en Estados Unidos. El objetivo de la app es que los conservadores puedan ligar entre ellos.

La nueva aplicación se llama 'The Right Stuff' y su ideóloga es Ryan McEnany, la hermana de la que fuera secretaria de Donald Trump, y cuenta con el respaldo económico del millonario, y también conservador, Peter Thiel, que ha aportado 1,5 millones de dólares para esta propuesta de citas.

"Lamentamos que haya tenido que soportar años de malas citas y pérdida de tiempo con personas que no ven el mundo como nosotros. 'The Right Stuff' se trata de permitir la posibilidad de disfrutar de una cita con las personas que comparten los mismos valores que tú", explica McEnany en el vídeo de presentación.

Solo se podrá acceder a la opción Premium por invitación

La app va dirigida únicamente a gente conservadora con "ideales compatibles", estará disponible este mes de septiembre en Estados Unidos y se podrá descargar de forma gratuita.

El nombre de la aplicación es toda una declaración de intenciones de lo que trata. Se trata de un juego de palabras el que su traducción al español sería 'lo correcto' y utilizan la palabra 'derecha'. Aunque utilizar la app no tendrá ningún coste, contará con una opción Premium, a la que solo se podrá acceder mediante invitación, lo que lo hace todavía más exclusivo.