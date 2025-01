Coronavirus, 5 años después desconocemos su origen

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) comenzó hace varios años una investigación para dar con el origen del Covid-19. Joe Biden lo había ordenado que se elaborase un informe al respecto. Ahora se ha conocido dicho trabajo: el origen "más probable" de la pandemia se debió a una fuga en un laboratorio de China, dice la CIA. "El origen más probable de la pandemia estaría en un laboratorio y no en un origen natural. Aunque la certeza de que así sea es baja", se afirma desde la agencia de inteligencia. El nuevo director de la CIA, John Racliffe, asegura que siguen "evaluando tanto las posibilidades de que su origen sean naturales o por el contrario se haya generado en un laboratorio. Ambas opciones siguen siendo plausibles".

Una fuga de laboratorio

Otras investigaciones también han apuntado a una fuga de un laboratorio.El agente se habría creado modificanto un coronavirus natural. La ingeniería genética habría acelerado artificialmente este proceso. Pero otros expertos no dejan de señalar que el agente patógeno pudiera haber surgido con el comercio de algún animal, quizás murciélagos. China nunca ha colaborado abiertamente con las investigaciones internacionales. “Nos oponemos firmemente a la politización y estigmatización del origen del virus, y una vez más llamamos a todos a respetar la ciencia y mantenerse alejados de las teorías conspirativas”, dijo en un comunicado enviado a The Associated Press el portavoz de la embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu. Las autoridades chinas han desestimado las especulaciones sobre los orígenes del COVID-19 como poco útiles y motivadas por la política.

Un virus más

Cinco años después no se puede saber con certeza su origen. Una pandemia en la que habrían fallecido más de siete millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud. "Nos pilló, en general, desarmados a todos. Había protocolos y avances en preparación y respuesta a la gripe porque es el que tenía todas las papeletas de desencadenar una pandemia", recuerda para la agencia EFE, Pedro Gullón, por entonces profesor e investigador del área de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de Alcalá. "Recibíamos con mucho mied los pocos datos que nos llegaban. Nadie tenía estructuras para afrontar aquel nuevo agente que se expandió con una rapidez vertiginosa ni se podía saber «cómo podía continuar ni lo que podía pasar cuando la curva descendiese". Aquella enfermedad que paralizó el mundo y afectó a tanto millones de personas, se ha convertido en un virus más.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com