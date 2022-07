Las consecuencias de la ola de calor en Reino Unido: infraestructuras paralizadas y una pista de aterrizaje 'derretida'

La ola de calor está causando estragos en toda Europa. Uno de los países que más está sufriendo los efectos de las temperaturas extremas es Reino Unido. Allí, las autoridades han pedido a los ciudadanos no salir fuera de casa y multitud de servicios se han visto afectados. Esta situación ha provocado que por primera vez en la historia el país activara una alerta roja por calor. A partir de hoy miércoles ya se espera que las temperaturas comiencen a descender.

Una de las consecuencias más llamativas que ha provocado la ola de calor ha sido ver la pista del aeropuerto de Luton levantada por el calor. En una de las imágenes que recogen los medios británicos se puede ver a varios operarios realizando algunas reparaciones.

Esto provocó que el tráfico se viera suspendido en este aeropuerto y que muchos vuelos tuvieran que desviarse. La explicación del aeropuerto ha sido que la paralización era necesaria "para permitir una reparación esencial de la pista después de que las altas temperaturas de la superficie provocaran el despegue de una pequeña sección". El resultado fue una terminal repleta de pasajeros que esperaban que sus vuelos la normalización de la situación. El aeropuerto recupero la plena operatividad por la tarde.

Trenes cancelados

No solo los aeropuertos se han visto afectados, también servicios esenciales como los trenes. Esto se ha producido por el riesgo de deformaciones en las vías o incluso de incendiarse. La 'BBC' recoge las imágenes de un fuego en un puente que conecta la estación de Victoria, la más importante del país.

Aquellos trenes que sí han circulado, lo han hecho a una velocidad menor lo que a su vez a provocado retrasos y aglomeraciones. Además, la mayor parte de las líneas del metro de Londres no cuentan con aire acondicionado debido a las características del país. De hecho, Javier, un español residente en Reino Unido comenta que en el país no tienen las infraestructuras necesarias en casas, instalaciones y empresas para hacer frente al calor extremo.

Incendios y recomendaciones

Las recomendaciones de las autoridades es no salir, cerrar las cortinas, mantener una correcta hidratación y, debido a los problemas en los trenes, no viajar si no es absolutamente necesario. Además, se han declarado algunos fuegos tanto en viviendas como en áreas boscosas.

Las autoridades británicas atendieron cerca de 1.000 llamadas por incendios y han pedido a la población que no hagan barbacoas en las campiñas por el riesgo. También, algunos supermercados han sufrido roturas en neveras por las altas temperaturas que han echado productos a perder. Para combatir el calor, los británicos han abarrotado las playas para intentar soportar las altas temperaturas.