Congresistas demócratas instan a Biden a retirarse después de que reafirme su candidatura en las elecciones

Tres congresistas del Partido Demócrata han solicitado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se retire como candidato para las elecciones presidenciales de noviembre. Esta petición surge después de una rueda de prensa que Biden ofreció la noche del jueves, donde intentó justificar su aptitud para la reelección y afirmó que "seguirá adelante", aunque el evento estuvo marcado por dos lapsus importantes.

El representante de Connecticut, Jim Himes, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, sugirió que Biden debería suspender su campaña para proteger su legado, según un comunicado en su perfil de la red social X. Himes destacó que Biden tiene un historial de servicio público incomparable y logros significativos, pero que no debería arriesgar ese legado y la democracia estadounidense en la lucha contra Donald Trump. Afirmó que las elecciones de 2024 definirán el futuro de la democracia estadounidense, por lo que el partido debe presentar al candidato más fuerte para enfrentar la amenaza del autoritarismo MAGA de Trump. Himes expresó que ya no cree que Biden sea ese candidato y espera que, como siempre, Biden ponga al país primero y permita el paso a una nueva generación de líderes.

Otros dos congresistas, Scott Peters de California y Eric Sorensen de Illinois, también se pronunciaron en este sentido. Peters destacó la gran deuda de gratitud de la nación con Biden por evitar un segundo mandato de Trump en 2020 y por su liderazgo durante tiempos difíciles. Sin embargo, mencionó que el rendimiento de Biden en el debate no disminuyó sus logros, pero ahora está claro que estos no se traducirán en éxito en su campaña de reelección. Peters señaló que las encuestas en los estados indecisos han empeorado alarmantemente, por lo que pidió a Biden retirarse, argumentando que hay mucho en juego y que es necesario encontrar un candidato que pueda vencer a Trump en los estados indecisos.

Por su parte, Sorensen recordó que Biden se postuló en 2020 con el objetivo de anteponer el país al partido y ahora le pide que lo haga nuevamente. Él expresó su esperanza de que Biden se retire de la campaña presidencial para que el país tenga un candidato que comunique una visión positiva, demuestre fuerza y sabiduría para enfrentar las peores tormentas y lidere contra las amenazas actuales a la democracia.

Preocupación por el estado de salud de Biden

Los ojos de todo el mundo miraban este pasado jueves a la nueva comparecencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una comparecencia que venía precedida por el primer debate presidencial, donde se generaron aún más dudas sobre el estado de salud del presidente estadounidense y, sobre todo, por las peticiones de representantes de su partido que le piden que reconsidere su candidatura y sus opciones frente a Donald Trump.

Esta semana se ha llevado a cabo una cumbre de la OTAN en Washington. Algo que los demócratas tenían pensado usar a modo de escaparate, ante la atenta mirada de los 32 países miembro, para contrarrestar las críticas a Biden. Una nueva oportunidad de recuperar la confianza de su partido y de sus votantes. Sin embargo, esto no ha salido como esperaban.

"Y ahora quiero entregarle el micrófono al presidente de Ucrania que tiene tanto coraje como determinación, damas y caballeros, el presidente Putin": así confundía el presidente estadounidense a Zelenski con el presidente de Rusia, Putin. El presidente ucraniano, se encontraba justo al lado.

Sin embargo, la última palabra de Joe Biden sigue siendo que no se retira pero esta vez ha mostrado menos rotundidad que en otra. En el partido demócrata hay inquietud y reservas serias entre importantes líderes como el del Congreso, senadores y el propio Barack Obama; y se añade esta última confusión (aunque después Biden se mostrara sólido en rueda de prensa), la cual es un error que sin duda afectará a la candidatura del demócrata.

El actual presidente quiso salir del problema rápidamente y conforme cometió el error, dijo: "¿Presidente Putin? Vas a vencer al presidente Putin, presidente Zelenski". Tras el lapsus, ambos líderes bromean y Biden asegura: "Estoy tan concentrado en vencer a Putin...", y Zelenski le responde: "Soy mejor", con una sentencia de Biden alegando "eres mucho mejor".

No fue el único error que el presidente tuvo durante la comparecencia, sino que también confundió a la vicepresidenta Kamala Harris con Trump: "Mira, no habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si no estuviera calificada para ser presidenta. Así que hay que empezar por ahí", dijo Biden al responder a una pregunta de Reuters sobre su confianza en Harris.

Otros representantes importantes salieron en defensa del presidente estadounidense, como Emmanuel Macron, que señaló que "todos cometemos errores a veces". "A mi me ha pasado, probablemente me pasará mañana. Les pido la misma indulgencia. Es el tipo de indulgencia que se necesita entre personas amables".

