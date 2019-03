Comprar un niño en África Occidental cuesta tan solo 30 euros

Según la Organización Internacional del Trabajo casi 400.000 niños son víctimas del tráfico infantil en África Occidental ya sea por motivos de pobreza, conflictos o mano de obra barata.



En total, más de un millón de niños y niñas en el mundo son víctimas de esta situación. Se han llegado a dar casos de venta de menores por 30 euros. Normalmente, los niños son entregados, muchas veces por sus propias familias, a cambio de dinero, y posteriormente sufren abusos y esclavitud por parte de los compradores que suelen pertenecer a mafias.



Los menores son obligados a hacer trabajos forzosos desde muy pequeños en venta ambulante, minas y las niñas normalmente en la prostitución.

Rachichi, es un niño que fue vendido con tan solo 11 años por 50 euros. "Mi padre me dijo que nos íbamos a Nigeria, allí había una mujer y él me vendió, cuando cogió el dinero me dijo que me esperara que iba a comprar pan. Yo me quedé callado y mi padre se fue, huyó", ha contado el pequeño.



Al tiempo, Rachidi logró escapar y lo acogieron en un centro salesiano de Benín, su padre incluso volvió a buscarlo para venderlo. Actualmente vive con su madre y es uno de los mejores de la clase.



"Engañan mucho a las familias, les dicen que les van a llevar a la ciudad a aprender un oficio. Casi siempre hay cómplices dentro de la propia familia", ha señalado Jose Luis de la Fuente, misionero salesiano.