¿Cómo gestionan sus 'estados de alarma' por el coronavirus en Europa?

Lo más parecido a España lo encontramos en Italia. Allí está vigente el estado de emergencia hasta al menos el 31 de julio. Más allá el Gobierno tendría dificultades para ampliarlo, dada su exigua mayoría. Ya en fase 2, preparan el regreso de actividad por ejemplo en las playas: habrá medidores de temperatura, con más de 37.5 grados no podrán entrar. También se portará una autocertificación que indique que no se está "sujeto a la medida de cuarentena o no ser positivo para Covid-19". Además se pondrán dispensadores con desinfectantes, guantes, máscaras y geles. Y reglas de separación, que afectará también a teatros y cines.

Francia

También en Francia, donde están en estado de emergencia. Su presidente, Macron, quiere ampliarlo hasta el 24 de julio, aunque ha tenido que sufrir contratiempos en el Senado. A la vez que temen un rebrote se preparan para una "vuelta al cole" escalonada, de carácter voluntario y bajo control sanitario a partir del 11 de mayo para los profesores y del 12 de mayo para buena parte de los alumnos, cuando se inicia el desconfinamiento general.

Portugal

En Portugal están ahora en un "estado de calamidad", que es más flexible. Y también, ante la posibilidad de un rebrote que ponga en peligro su alabada gestión de la pandemia, trabajan en un proyecto piloto para "secuenciar" un millar de genomas de coronavirus con el objetivo de identificar las cadenas de transmisión, las zonas por las que entró en Portugal y tener mayores orientaciones ante un posible nuevo brote.

Alemania y Reino Unido

En otros países, sin embargo, no hay estado de alarma, como por ejemplo en Alemania o en Reino Unido. Combinan la cooperación -y a veces enfrentamiento- entre el Gobierno federal y los lander en el primer caso, con una gestión más centralizada y competitiva entre el ejecutivo de Boris Johnson y sobre todo Escocia en el segundo.