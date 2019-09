"Triste, estresado y avergonzado", así se siente un menor de Bellingham, en el estado de Washington (EEUU) con síndrome del espectro autista después de que el colegio decidiera trasladar su pupitre a uno de los baños del centro.

Su madre, que ha denunciado la situación en su cuenta de Facebook, explica que pidió a la profesora del niño que lo pusiera en un lugar tranquilo para que pudiera concentrarse. El menor se encuentra realizando un curso de transición entre Primaria y Secundaria y necesita un lugar relajado para trabajar.

Cuando la madre fue al colegio encontraró sus cosas en el baño: "Me quedé estupefacta. Estaba en shock. Tomé la fotografía porque simplemente no me creía lo que estaba ocurriendo”.

La madre pidió a la profesora que colocara al menor en la biblioteca como el año pasado pero la docente le dijo que no podía colocarle allí y que estaba bien para él estar allí porque ellos "no lo usan como un baño". Tras esto, la madre se llevó al pequeño a casa y asegura que no va a volver. También explica que el niño sufrió un ataque de ansiedad porque se sentía humillado. "¿Cómo es esta mejor práctica? ¿ Cómo está esto bien? Tenemos que hacerlo mejor, concluye.