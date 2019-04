Un colegio castiga a una alumna tras raparse el pelo para ayudar a pacientes con cáncer

Niamh Baldwin, una adolescente de 14 años, ha sido castigada en su colegio después de cortar su largo cabello rubio para recaudar dinero para Little Princess Trust, que fabrica pelucas para enfermos de cáncer. Los profesores de Mounts Bay Academy, en el condado inglés de Cornualles, la aislaron inmediatamente porque la longitud de su cabello, de primer grado (al 1 en España), no cumplía con la política de uniformes del centro educativo.

Por ello, su madre Anneka, de 32 años, denuncia que la joven "ha sido injustamente castigada". "Pero me sorprendí cuando me dijo que quería hacer esto en Navidad y creo que esto es lo más valiente que se puede hacer", defiende.

Niamh siempre ha recibido excelentes informes y comentarios de todos sus maestros y todo el mundo siempre ha dicho que es una niña "increíblemente educada y encantadora", según la madre, aspecto que "no cambia por un peinado", por lo que considera que el castigo hacia su hija es un acto discriminatorio.

Niamh Baldwin antes de raparse para ayudar a enfermos de cáncer | Facebook

Sin embargo, la escuela insiste en que las reglas, que establecen que a los varones no se les permite nada más corto que un corte de clipper de "segundo grado" (al 2), son "muy claras". Sara Davey, directora de la centro señala, según recoge 'Metro', que la política de comportamiento tiene muchos años y "nunca se han permitido cortes de cabello extremos", algo que es "común en las escuelas de todo el Reino Unido". "Si Niamh hubiera preguntado a la escuela, esto se le habría indicado y se habría sugerido una idea alternativa para recaudar fondos", sugiere.

No obstante, para que la adolescente no esté más tiempo aislada de sus compañeros en otra aula, la directora pone sobre la mesa una alternativa: "Sería razonable, dadas las circunstancias, sugerir que Niamh use un pañuelo en la cabeza hasta que su cabello crezca lo suficiente, por ejemplo".