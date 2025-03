Una ciudadana británica doblega a Facebook por utilizar su información íntima para enviarle publicidad personalizada

Las empresas de redes sociales son los actuales gigantes corporativos globales. Estas empresas obtienen enormes ganancias y ejercen una gran influencia. Sin embargo, en alguna ocasión se apropian de nuestros datos personales. Es el caso de Tanya O'Carroll. La mujer, de 37 años, ha conseguido que la tecnológica Meta deje de comercializar con sus datos personales para servirle publicidad.

O'Carroll es residente en Londres y trabaja en el sector de políticas tecnológicas y derechos humanos. La mujer explicó que en el año 2017 se dio cuenta del nivel de conocimiento que Facebook tenía sobre su información privada y de cómo lo aprovechaba para mostrarle anuncios que se ajustasen a su perfil.

Por aquel entonces estaba embarazada y, aunque no se lo había comunicado a su círculo íntimo, la plataforma rápidamente determinó su estado y comenzó a variar el contenido que le mostraba. Este contenido pasó a ser anuncios sobre embarazos, bebés y maternidad. O'Carroll explicó a la 'BBC' que los anuncios que recibía "de repente empezaron a cambiar en cuestión de semanas y se convirtieron en muchas fotos de bebés y otras cosas: anuncios sobre bebés, embarazo y maternidad".

No fue hasta 2022 cuando presentó una demanda contra Meta. En ella solicitaba que la plataforma dejase de utilizar sus datos personales para mostrarle anuncios. O'Carroll denunciaba que el sistema de publicidad dirigida encajaba con la definición de lo que es el 'marketing directo' en Reino Unido. En la ley de protección de datos del país se contempla como derecho legal el oponerse al uso de datos personales para acciones de este tipo de marketing. La Oficina del Comisionado de Información, el organismo de control de datos del Reino Unido, afirmó que la publicidad dirigida en línea debería considerarse 'marketing directo'.

"Sabía que este tipo de publicidad depredadora e invasiva es algo a lo que todos tenemos derecho legal a oponernos", dijo. "No creo que debamos aceptar estas condiciones injustas en las que consentimos todo ese seguimiento y vigilancia invasiva de datos", añadió.

En su demanda argumentó que el sistema de publicidad dirigida de Facebook estaba encubierto por este tipo de marketing en Reino Unido, lo que otorgaba a las personas el derecho a objetar. El argumento de su acción es que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no funciona debido a que hay fallos en su implementación. "Es una pieza legislativa muy ambiciosa y brillante, pero parece carecer de una parte de implementación robusta. La forma en que funciona el GDPR es que el regulador está en el país donde la empresa tiene su sede", dijo un año después. En 2023, según informa 'The Markup', había unas 300 denuncias pendientes ante la Comisión de Protección de Datos Irlandesa basadas en el GDPR.

En respuesta, Meta afirmó que los anuncios en su plataforma solo podían dirigirse a grupos de un mínimo de 100 personas, no a individuos, por lo que no se consideraban marketing directo. Sin embargo, la Oficina del Comisionado de Información (ICO) discrepó. "Las organizaciones deben respetar las decisiones de las personas sobre cómo se utilizan sus datos", aseguró un portavoz de la ICO. Al final, Meta acordó dejar de utilizar los datos de O'Carroll con fines de marketing directo, "lo que, en términos no legales, significa que esencialmente he podido desactivar todos los anuncios invasivos".

Con esta resolución, la británica ha abierto la puerta a que los ciudadanos, apoyados en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), puedan impedir que la propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp utilice sus datos confidenciales sin su permiso. "Si otras personas desean ejercer su derecho, creo que ahora tienen una vía para hacerlo sabiendo que el regulador del Reino Unido los respaldará", afirmó.

Meta en Europa

La Unión Europea (UE) aprobó el RGPD mencionado y la DMA, que es la Ley de Mercados Digitales. Son dos leyes que le han valido más de una sanción a Meta. Sin embargo, el gigante tecnológico se resiste. En noviembre de 2023, la tecnológica lanzó el plan de pago sin anuncios para Instagram y Facebook en la UE. Sin embargo, la Comisión Europea determinó que este modelo violaba la DMA debido a que limitaba el derecho de los usuarios de presentar un consentimiento libre para que sus datos fuesen rastreados con fines publicitarios.

Finalmente, un año después, Meta cedió a las presiones de la UE y rebajó su plan de pago sin anuncios. Además, añadió una nueva opción gratuita de "anuncios menos personalizados". Ahora cabe la opción de que Meta podría optar por aplicar este mismo sistema de opciones a los usuarios y usuarias de sus redes sociales en Reino Unido.

