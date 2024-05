Una investigación desvela que Facebook podría haber perdido el control sobre sus algoritmos y los contenidos que se comparten

"Nos van a echar la culpa de esto", fue una de las frases que se le atribuye a la cúpula de Facebook tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016. Años después se demostró que efectivamente el Partido Republicano había invertido importantes cantidades de dinero para posicionar sus ideas en la red social, y que esto podría haber tenido un impacto clave en los resultados. A esto se le suman otras noticias alarmantes.

Una investigación reciente ha abierto la puerta a que los ingenieros de la red social hubieran perdido el control de los contenidos que se comparten. Algo que se podría explicar por el rápido crecimiento que experimentó Facebook durante esa época en un breve periodo de tiempo, y al que se suma el hecho de que desde 2010 comenzara a utilizar Inteligencia Artificial para posicionar contenidos. Sergio Álvarez-Teleña, de CEO de SciTheWorld lo explica de la siguiente forma: "Lo que se conoce como 'Código espagueti', que es cuando está todo entrelazado, y no sabe muy bien ni siquiera el programador que lo ha hecho, cómo funciona".

Esto ha dado pie a que fake news, mensajes de odio y contenidos violentos o sexuales cada vez estén más presenten en estas plataformas. "Los algoritmos no entienden de moralidad, no entienden de si es un menor, no entienden absolutamente nada", aclara Borja Hoyos Roger, CEO de Skin AI.

Mark Zuckerberg parece haber tomado la decisión de priorizar el negocio: "Su fuente de ingreso es por publicidad, cuanto más tiempo nos mantengan enganchados más ganan", continúa afirmando Hoyos Roger, a lo que Sergio Álvarez-Teleña agrega que "cambiar el algoritmo pueden generarlos problemas de rentabilidad".

La red social ha afirmado en varias ocasiones que continúa mejorando su algoritmo, no obstante los escándalos en los que se han visto envueltos en los últimos años ponen en duda su discurso.

¿Hasta dónde puede llegar la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial (IA)ya es capaz de hacer algo que es totalmente imposible para nuestro cerebro: adivinar el comportamiento humano con una precisión exacta. Investigadores de prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Washington han desarrollado un nuevo modelo de IA, capaz de predecir decisiones futuras basándose en el análisis del comportamiento previo del individuo con un algoritmo de aprendizaje automático por refuerzo.

A diferencia de los modelos predictivos tradicionales, que recurren a factores externos como el ruido o las perturbaciones externas y que hasta ahora no han arrojado resultados exactos, el enfoque de este nuevo sistema se centra en comprender estas decisiones como resultados influenciados por limitaciones previamente no reconocidas.

