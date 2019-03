Más de 900 escuelas han cerrado en la ciudad estadounidense de Los Ángeles debido a una amenaza de bomba recibida en una llamada telefónica, informó la Policía de la ciudad.

Las autoridades subrayaron que se trata de una "amenaza no especificada", si bien el periódico 'Los Angeles Times' indicó desde un primer momento, citando fuentes policiales, que se trata de una amenaza de bomba hecha a través de una llamada telefónica.

"Estamos todavía analizando la amenaza. Hemos decidido cerrar nuestras escuelas hasta que tengamos la certeza de que nuestros campus son seguros", afirmó el jefe de la Policía de Escuelas de Los Ángeles, Steve Zipperman, en conferencia de prensa. En su cuenta oficial de la red social Twitter, la Policía de Los Ángeles indicó que los centros se cerraron "debido a una amenaza creíble".

LAUSD schools are closed today due to credible threat. Updates will be provided via https://t.co/Ss3e9GrpId & 213-241-2064. — LA School Police (@LASchoolPolice) diciembre 15, 2015

Las escuelas están gestionadas por el denominado distrito escolar de Los Ángeles (Los Ángeles Unified School District, LAUSD), el mayor sistema de centros escolares públicos de California, y tiene matriculados a más de 640.000 estudiantes.

Los alumnos que ya se encontraban en las escuelas fueron enviados de vuelta a su casa hasta nuevo aviso. "No voy a correr ningún riesgo trayendo a los niños a un lugar o a cualquier parte de un edificio hasta que yo sepa que es seguro", afirmó el superintendente de LAUSD, Ramón Cortines, al precisar que la amenaza fue "extraña" y fue por "medios electrónicos".

La propia policía de la escuela de Los Ángeles notificaba a través de Twitter que los centros no se reabrirán durante esta jornada.

Parents/Guardians: Schools will not reopen today. All notifications will come from official LAUSD accounts, connect ed messages, or website. — LA School Police (@LASchoolPolice) diciembre 15, 2015

En la rueda de prensa, Cortines no dio detalles sobre la amenaza, pero puntualizó que guarda relación con mochilas o paquetes abandonados en las escuelas.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) está prestando apoyo en la investigación de la amenaza, agregó la Policía de Los Ángeles. La decisión del cierre escolar se produjo después del atentado cometido el pasado día 2 en la cercana localidad de San Bernardino por dos supuestos simpatizantes del grupo yihadista Daesh, que dejó 14 muertos y más de 20 heridos.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, ha defendido la decisión de cerrar más de 900 escuelas públicas debido a una amenaza "creíble" y espera que, tras la investigación de las autoridades, la situación quede "en nada". "La decisión de clausurar las escuelas no la tomo yo, pero la apoyo como alcalde de esta ciudad", afirmó Garcetti en una conferencia de prensa. "Esperemos que todo esto quede en nada, pero estoy aquí para apoyar la medida. Mi prioridad es mantener la ciudad segura", agregó el alcalde.

Por su parte, el jefe de la Policía de Los Ángeles, Charlie Beck, dijo que la amenaza la recibieron en un correo electrónico la pasada noche por varios miembros del departamento escolar del distrito de Los Ángeles, la mayor red de escuelas públicas de California, que tiene matriculados a más de 700.000 estudiantes.

El correo electrónico fue rastreado hasta una dirección IP de la ciudad alemana de Fráncfort, aunque Beck indicó que el lugar de procedencia de la amenaza pudo ser falseado y que se sospecha que su origen "es mucho más próximo".

El jefe policial indicó que el contenido de ese correo electrónico amenazaba a varias escuelas con "artefactos explosivos, fusiles de asalto y pistolas automáticas". Por eso, el superintendente del departamento escolar, Ramón Cortines, tomó la decisión de cerrar todas las escuelas públicas a pesar de que la ciudad de Nueva York recibió la misma amenaza y sus autoridades descartaron tomar medidas al no considerarla creíble. "No me podía arriesgar", aseguró Cortines en una conferencia de prensa. "Tomamos todas las precauciones y se inspeccionan todas las escuelas. La población debe entender que estas decisiones se toman en interés de todos", agregó el superintendente.

El presidente de EEUU, Barack Obama, fue informado sobre el cierre de las escuelas y ofreció la ayuda del Gobierno federal a las autoridades locales. "El presidente ha sido informado de la decisión tomada por las autoridades locales. En última instancia, son los equipos de respuesta de emergencias los que dirigen este tipo de situaciones y tienen que velar por la seguridad de sus comunidades", indicó el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest.

Nueva York opta por dejar las escuelas abiertas

Las autoridades de Nueva York han recibido una amenaza contra su sistema escolar parecida a la de Los Ángeles, pero optaron por mantener abiertos los centros educativos al considerar que no tenía credibilidad.

"Las medidas aplicadas en Los Ángeles fueron una reacción exagerada", dijo el jefe de la policía de Nueva York, William Bratton, en relación al cierre de más de 900 escuelas públicas en la ciudad californiana atendiendo una posible amenaza de bomba. "Esta reacción es la pretendida por la persona que ha enviado estas amenazas", agregó Bratton, que advirtió que las autoridades "no deben permitir que aumente el pánico entre la sociedad".

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, afirmó que las escuelas en la ciudad "son completamente seguras" y que los niños "seguirían con sus horarios habituales".

La amenaza de atacar las escuelas de Nueva York se envió por correo electrónico a la oficina del Departamento de Educación del Estado a las 05.00 hora local (10.00 GMT), según 'The New York Times'.

La tesis de Bratton y De Blasio fue apoyada por la responsable de las escuelas públicas de Nueva York, Carmen Fariña, que en un comunicado explicó que el Departamento de Educación trabaja junto a la policía y reiteró que "no hay razón para alarmarse".

El sistema de escuelas públicas en la ciudad de Nueva York es el más grande de Estados Unidos (Los Ángeles es el segundo), con más de 1 millón de estudiantes y más de 1.800 centros educativos.