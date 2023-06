Una cicatriz en la cara, la razón por la que Julia Faustyna vuelve a afirmar que es Madeleine McCann

A principios de año apareció una joven que decía ser Madeleine McCann, la pequeña que despareció el 3 de mayo de 2007 en el Algarve luso, cuando tenía tres años. Se presentó al mundo con el nombre de Julia Faustyna, una joven polaca que aseguró tener muchas similitudes con el matrimonio McCann.

En un primer momento ni la policía de Portugal, Reino Unido y Alemania dieron ninguna respuesta a la joven, a pesar de que ella confirmó que había intentado ponerse en contacto con las autoridades.

Para defender su teoría, Faustyna difundió su historia en redes sociales, donde llegó a ganar cierta notoriedad por la expectación que el caso McCann sigue levantando. No obstante, unas pruebas de ADN que se realizó en abril confirmaron que la joven no tenía raíces británicas ni alemanas, por lo que quedó claro que ella no era la niña desaparecida en el Algarve portugués.

De hecho, los resultados de la prueba revelaron que ella es 100% polaca, con raíces de Lituania y Rusia. Tras ello, la joven publicó un comunicado en el que detalló que su intención no fue causar "tristeza" a nadie y en especial "a la familia de McCann" y aclaró que su único objetivo "siempre fue descubrir quién soy y qué sucedió exactamente en mi doloroso pasado".

Centra su teoría en una cicatriz

Un mes después de aquel episodio Faustyna ha vuelto a asegurar que ella es es Madeleine. Esta vez, la joven se ha basado en una cicatriz en la cara que coincidiría con la misma marca que tenía la pequeña Madeleine.

"Para que se vean mejor o algo así, quería hacer algunas cosas más visibles y ahora díganme por favor lo que piensan", explica la polaca.

El final del caso podría estar cerca

La Policía ha recolectado suelos de pozos de dos pies de profundidad en el embalse de Barragem do Arade que habían sido construidos cerca de una línea de flotación. Estas muestras se compararán con la suciedad de la furgoneta del principal sospechoso: Christian Brückner, un alemán con antecedentes que se encuentra cumpliendo condena por otros delitos.