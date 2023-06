La CIA ya sospechaba de las intenciones del líder de Wagner y de su "traición" a Putin

El caos que se ha vivido en Rusia desde la noche del viernes ha hecho sobrevolar una idea por todo el mundo: el fantasma de una posible guerra civil en el país ruso. Una posibilidad que los servicios de Inteligencia de Estados Unidos ya contemplaban desde hace días.

Finalmente, la situación de tensión no fue a más y un acuerdo in extremis entre Yevgueni Prigozhin, líder del Grupo Wagner, y Vladimir Putin -gracias a la mediación de Aleksandr Lukashenko, presidente de Bielorrusia- logró frenar el avance de los mercenarios a las mismas puertas de Moscú.

No habrá cargos penales ni contra Prigozhin ni contra ningún miembro de Wagner. Además, se retirarán los cargos presentados contra el propio Prigozhin, que se marchará a Bielorrusia y que, según ha informado el Kremlin, actualmente está en paradero desconocido.

El acuerdo, en principio, y según los expertos, debilita a Putin, aunque no todos opinan igual. En esta segunda línea se encuentra el teniente general del Ejército en la reserva, Francisco Gan Pampols, que considera que estos acontecimientos no van a acelerar un fin de la guerra y que van a reforzar el liderazgo del presidente ruso: "Las unidades que estaban en contacto en el frente ucraniano no han variado. De hecho, desde las acciones en Bajmut las unidades de Wagner habían pasado a una segunda línea porque habían tenido un deterioro muy elevado. Por eso, lo que hemos visto no afecta directamente a lo que está ocurriendo sobre el terreno. Paradójicamente, esto va a hacer más firme el liderazgo del presidente Putin, que ha sido capaz de resolver una situación interna delicada y que le permite reivindicar su autoridad", ha matizado.

¿Estaba Putin al tanto de la posibilidad de una rebelión?

Los servicios de Inteligencia de EEUU ya advirtieron el miércoles a la Casa Blanca de que una situación como la que finalmente ha acabo desencadenándose podía suceder. Sin embargo, no se comunicó nada para no dar la impresión de que la administración Biden pudiera tener algo que ver en el asunto, además de porque tampoco se sabía exactamente ni qué es lo que podía suceder realmente ni cuál iba a ser su alcance.

Fue a última hora cuando el Consejero de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, y el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, cancelaron viajes al extranjero al ser conscientes de la más que factible posibilidad de una guerra civil en Rusia. Escenario que, pese a las alarmas, no ha acabado materializándose.

Asimismo, la Inteligencia estadounidense sospecha que Vladimir Putin había sido avisado de una posible rebelión del Grupo Wagner y encabezada por su líder, Yevgeni Prighozin. En esta línea, señalan que, aproximadamente un día antes de que estallará la situación, en el Kremlin ya tenían constancia de que se iba a producir.

De esta manera, aunque la naturaleza exacta de lo que iba a suceder, así como el momento exacto en el que iban a desarrollarse los acontecimientos, era desconocida para todos excepto para Prigozhin y su círculo, tal y como han mencionado fuentes de Inteligencia a la CNN, en el Kremlin sí que deberían haber tenido "indicios suficientes" como para concluir "que ahí está pasando algo", manifestaron las mismas fuentes al 'Washington Post'.

"Creo que estaban preparados para algo así", ha indicado una de estas fuentes de Inteligencia al citado medio.

El 10 de junio, el día clave

Estas fuentes inciden en que el momento clave fue el 10 de junio, cuando el Ministerio de Defensa ruso ordenó a Wagner que se acogiera a la política del Gobierno, por la cual los grupos de voluntarios armados deben firmar contratos con el Ejército. Prigozhin lo entendió como una incorporación obligada a las filas, el detonante tras meses de discrepancias con la cúpula militar rusa sobre el desarrollo de la guerra de Ucrania.

Lo que desconocen en EEUU es por qué Putin no adoptó medidas inmediatas ante la toma de Rostov. Sospechan que la lentitud de la reacción pudo deberse a una falta de coordinación a alto nivel dentro del Kremlin, "probablemente por rivalidades internas".