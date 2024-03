Los países aliados de Putin que podrían apoyarle en un conflicto internacional con la OTAN

Resulta imposible conocer el apoyo real de los rusos a Putin, aunque lo que sí se conoce es quiénes son sus aliados. A nivel económico, China compra gas y petróleo que Rusia ya no exporta a Occidente. Por otro lado, Irán y Corea del Norte proporcionan armas y munición para la guerra, mientras que Bielorrusia sería su 'hermano menor' a nivel estratégico en Europa. Todos estos apoyos son los que permiten a Putin mantener la invasión en Ucrania.

En febrero de 2022, poco antes de empezar la invasión rusa de Ucrania, Putin, y Xi proclamaron en Pekín la "amistad sin límites" entre sus naciones, que este año celebran el 75º aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas.

Putin, reelegido para su quinto mandato

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha sido reelegido para su quinto mandato, esto es hasta 2030, ya que ha conseguido el 87,32% de los votos con el 99,36% escrutado de los votos emitidos, según los datos de la Comisión Electoral Central (CEC). En segundo lugar quedaba el candidato comunista Nikolái Jaritónov (4,32%), seguido del representante de Gente Nueva, Vladislav Davankov (3,79%). La cuarta posición era para el ultranacionalista Leonid Slutski (3,19%).

"Todos somos un solo equipo"

Una vez publicados los resultados preliminares que le daban su mayor victoria electoral desde que llegó al poder en el año 2000, Putin mostró su agradecimiento a los rusos por el apoyo en las urnas. "Primero que todo quiero dar las gracias a los ciudadanos rusos. Todos somos un solo equipo. Todos los ciudadanos que acudieron a los colegios electorales y votaron", dijo el jefe del Kremlin.

Según Putin, la alta participación ciudadana, que fue la mayor desde 1991, está relacionada con la guerra en Ucrania. "Esto está relacionado con que nos vemos obligados, en el sentido literal de la palabra, a defender con las armas en la mano los intereses de nuestros ciudadanos", dijo.

Miles de rusos posicionados críticos con el Kremlin fueron a las 12 del mediodía del domingo a votar en Rusia y en el extranjero en una muestra de repulsa coordinada por la oposición contra la política de Putin y la guerra en Ucrania.

La UE no reconoce las elecciones rusas en la Ucrania ocupada

Este lunes, la Unión Europea (UE) no ha reconocido la celebración ni los resultados de las elecciones presidenciales rusas en los territorios ocupados de Ucrania, a la vez que ha alertado de consecuencias para sus organizadores. "La UE reitera que no reconoce ni reconocerá nunca ni la celebración de las denominadas 'elecciones' en los territorios de Ucrania ni sus resultados. Son nulas y no pueden producir efecto legal alguno", dijo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, en una declaración en nombre de los Veintisiete.

A esto añadió que los dirigentes políticos rusos y aquellos que participaron en su organización "deberán hacer frente a las consecuencias de estas acciones ilegales". Para la UE, las elecciones presidenciales del 15 al 17 de marzo tuvieron lugar "en un entorno altamente restringido, exacerbado también por la guerra ilegal de agresión de Rusia contra Ucrania".

"Las autoridades rusas han seguido incrementando la represión interna sistemática tomando medidas contra políticos de la oposición, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y otras voces críticas mediante el uso de legislación represiva y penas de prisión por motivos políticos", declaró.

