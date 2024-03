La Casa Blanca, sobre el tiroteo en una sala de conciertos de Moscú: "Las imágenes son difíciles de ver"

Tiroteo en la sala de conciertos Crocus City Hall en Moscú, Rusia. Al menos hay 40 fallecidos y 100 heridos, según adelanta el Servicio Federal de Seguridad. Los atacantes abrieron fuego con ametralladoras contra los civiles que se encontraban allí.

Los equipos de emergencias se han trasladado hasta el lugar y han logrado rescatar a un centenar de personas refugiadas. Según las autoridades de la región de Moscú, más de una veintena de heridos han tenido que ser hospitalizados, cuatro de ellos en estado grave.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, ha catalogado este suceso como un ataque terrorista y el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, asegura que se está haciendo todo lo posible "por salvar a la gente". Además se ha registrado un virulento incendio que calcina el edificio y por el que se ha movilizado a un helicóptero para ayudar en las labores de extinción.

Tras el ataque ha dejado 40 muertes, el Ayuntamiento de Moscú decide suspender todas las actividades masivas previstas el fin de semana en la capital. "Tomé la decisión de suspender este fin de semana en Moscú todas las actividades masivas deportivas, culturales y otras", escribió el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

Reacciones al ataque

La viuda del oposito ruso Navalny, fallecido hace unas semanas, expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas del tiroteo. "Las imágenes del tiroteo son horribles", aseguran desde la Casa Blanca. Desde Washington se ha pronunciado el portavoz John Kirby, quien ha trasladado su apoyo a las familias de las víctimas.

Además, Estados Unidos asegura que nunca ha animado a Ucrania a atacar a Rusia dentro de su territorio. "No hay ningún indicio de que Ucrania o los ucranianos tengan algo que ver con el tiroteo", dice el portavoz estadounidense.

La portavoz de Exteriores rusa se queja de que la condena del tiroteo desde la ONU ha sido "demasiado débil". Además, también pide que la Comunidad Internacional condene el ataque en el que han fallecido 40 personas. "Toda la comunidad internacional está obligada a condenar este horrible crimen", señaló María Zajárova, la portavoz de Exteriores.

En Bruselas, ya hay respuesta al Kremlin. El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, asegura que a la Unión no le intimida Rusia y que continuará el apoyo a Urania. Guillermo...

EE.UU descarta la autoría de Ucrania: "No hay evidencias"

Rusia también ha reforzado la seguridad en los cuatro principales aeropuertos de Moscú. La Embajada estadounidense en Moscú advirtió hace una semanas del riesgo "inminente" de ataque terrorista en la capital de Rusia.

El país pide a Estados Unidos que comparta la información que pueda tener sobre el tiroteo en una sala de conciertos después de que el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, asegurara que "no había indicios en este momento de que Ucrania o los ucranianos estuvieran involucrados".

"La Casa Blanca dijo que no ve señales de que Ucrania o los ucranianos estén involucrados en el ataque terrorista en Moscú ", asegura EE.UU.

Ucrania niega cualquier implicación en la masacre rusa. "Por supuesto que Ucrania no tiene nada que ver con el tiroteo o las explosiones", escribió Podoliak en sus redes sociales.

El mensaje de Ucrania: "Contribuirá a una intensificación de la guerra"

"Ucrania ciertamente no tiene nada que ver con los tiroteos/explosiones en el Ayuntamiento de Crocus (región de Moscú, Rusia). No tiene ningún sentido. En primer lugar, Ucrania lleva más de dos años luchando contra el ejército ruso. Y todo en esta guerra se decidirá sólo en el campo de batalla. Sólo por la cantidad de armas y decisiones militares cualitativas. Los ataques terroristas no resuelven ningún problema... En segundo lugar, Ucrania nunca ha recurrido al uso de métodos terroristas. Siempre es inútil. A diferencia, dicho sea de paso, de la propia Rusia, que utiliza ataques terroristas en la actual guerra contra Ucrania y anteriormente en su historia atacó a sus propios ciudadanos para iniciar posteriores "acciones antiterroristas" contra los grupos étnicos que protestan. Baste recordar los acontecimientos ocurridos en la autopista Kashirskoye (Moscú) y en Volgodonsk... Y en tercer lugar, mucho antes de los acontecimientos en #Crocus_City_Hall, habíamos escuchado advertencias públicas de las embajadas extranjeras estacionadas en Moscú sobre la posibilidad de tales excesos sangrientos. Como conclusión: no hay la menor duda de que los acontecimientos en los suburbios de Moscú contribuirán a un fuerte aumento de la propaganda militar, a una militarización acelerada, a una mayor movilización y, en última instancia, a una intensificación de la guerra. Y también para justificar ataques genocidas manifiestos contra la población civil de Ucrania...", escribía en la red social 'X'.

El consejero del presidente, Volodimir Zelenski, culpa a Rusia del ataque perpetrado cerca de Moscú. "Ha sido la propia Rusia la que en otras ocasiones ha atacado a sus propios ciudadanos para iniciar 'acciones antiterroristas' contra grupos étnicos que protestaban", expresa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com