La carta de un enfermo de 'gripe española' en 1919 que parece estar escrita durante la crisis del coronavirus

La pandemia del coronavirus ha dado a conocer multitud de trágicas historias de personas que han perdido la vida tras contraer la enfermedad. Algo parecido ocurrió entre los años 1918 y 1920, cuando la conocida como 'gripe española' acabó con la vida de más de 50 millones de personas.

Un ejemplo de ello es Fiona Pepper, una australiana que ha compartido la carta de su bisabuelo enfermo durante aquella pandemia. Cuenta que, durante el confinamiento por coronavirus, le llamó su madre para contarle que había encontrado la misiva, de hace más de 100 años.

Según publica ABC News, que ha tenido acceso a la carta, el bisabuelo de Fiona escribió la carta a sus 29 años desde un hospital de Geraldton. El texto evidencia las semejanzas con la situación actual en la que nos encontramos por la crisis del coronavirus.

Esta es la transcripción completa de la carta, fechada en 17 de septiembre de 1919:

"Mi querida Muriel,

Este es mi primer intento de escribir durante más de un mes, así que debes ser considerada. Estoy sentado en el balcón, con el abrigo sobre el pijama, con los calcetines y las botas puestos.

Sabes, por supuesto, lo mal que he estado y en este momento estoy muy débil. No puedo vestirme solo. No puedo hablar correctamente o te hablaría por teléfono y solo puedo caminar unos veinte metros sin cansarme. Tengo que luchar por mi aliento. Me temo que mi corazón está muy débil y hasta que eso mejore, habrá poca mejora en mí.

Es agradable pasar aquí el día, pero temo las noches, sin dormir, tosiendo y luchando por respirar, si me siento como estoy haciendo ahora, la respiración no me angustia mucho. Ansío dejar este lugar, pero temo dejar al médico en caso de que tenga un ataque cardíaco que sería fatal.

Mi querida enfermera, una joven de 22 años que ha sido tan amable y considerada conmigo no vino hoy. Espero que no se haya contagiado de la enfermedad, pobre niña.

Me temo que he escrito mucho, todo sobre mí. Pero ya sabes dónde están mis pensamientos, contigo, mi querida y con los niños.

El sol se está poniendo ahora y la enfermera me traerá té en un minuto, así que debo dejarlo.

Sigo siendo tu esposo siempre amoroso, Harry."

Pero lamentablemente Harry nunca llegó a casa. El 25 de septiembre de 1919, pocos días después de escribir esa carta, murió.