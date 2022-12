Un camión del Ejército ruso se estrella contra un autobús en Donetsk, dejando 16 muertos

Mientras siguen las tensiones por la guerra, un nuevo y trágico episodio llega a Ucrania, donde un camión del Ejército de Rusia se ha estrellado contra un autobús, muriendo al menos 16 personas. El accidente y sus causas están siendo investigados, aunque todo apunta a que alguno de los dos conductores se distrajo y no vio venir al otro vehículo, invadiendo accidentalmente el carril contrario y causando este fatídico accidente mortal.

Por ahora, no hay ninguna pista que indique que el accidente ha sido causado por un ataque. Este trágico choque se ha producido en un momento de tensión máxima en la zona prorrusa de Ucrania, don Donetsk convirtiéndose en el último bastión importante que están logrando mantener las tropas rusas bajo control al 100%. Mientras sus soldados han sido diezmados en la parte occidental del país, Rusia trata de hacer uso de los refuerzos para dar un vuelco a la situación.

La mayoría de soldados que están siendo entrenados a la espera de acudir al frente de batalla se encuentran en Kaliningrado, una región que Rusia tiene asentada en Europa en frontera con los países bálticos. En esas ex repúblicas soviéticas, se están demoliendo una gran cantidad de monumentos de la era de la URSS, en lo que dichos países consideran una afrenta a las víctimas del comunismo y de la atroz guerra que Rusia lleva a cabo actualmente.

Estados Unidos modera su participación

Decididos a no echar más leña al fuego, Estados Unidos ha manifestado que no tiene nada que ver con los presuntos ataques en suelo ruso, como en la región de Belgorod, que el Kremlin lleva denunciando en reiteradas ocasiones. De hecho, esta misma semana se ha conocido que Estados Unidos modificó parte del sistema militar que le fue entregado a Ucrania, para asegurarse de que no atacaran con él suelo ruso y no tuvieran nada que ver con esas intenciones si las había.

Las sensaciones dentro del Kremlin son ahora mismo una incógnita. Pese a que su participación está siendo mucho peor de lo que se imaginaba, y se conoce el descontento que hay dentro de los altos mandos del Gobierno ruso, no se sabe cuáles serán los siguientes pasos ni si existirán nuevas decisiones militares en las semanas venideras. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que Vladímir Putin quiere proseguir con su 'operación militar especial'.