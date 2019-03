Cameron, nuevo primer ministro británico

En un breve comunicado, el palacio de Buckingham confirmó que la soberana había aceptado la renuncia de Brown, quienen audiencia con la soberana en su residencia oficial en Londres.Previamente, Brown había anunciado su intención de dimitir ante, la que ha sido su residencia durante los últimos trece años, primero como ministro de economía y después como primer ministro.Brown se trasladó al palacio con su esposa Sarah y sus dos hijos, John y Fraser, y después toda la familia dejó las dependencias en coche oficial hacia un destino no especificado.Tras la dimisión de Brown -que también ha dejado con efecto inmediato su cargo como líder del Partido Laborista-, se espera que la Reina convoque a Cameron para pedirle que forme un gobierno, lo que deberá hacer con el apoyo del Partido Liberal Demócrata.Al no obtener la mayoría absoluta en de las elecciones del 6 de mayo , el Partido Conservador se ha visto obligado a negociar con los liberales de Nick Clegg, con los que supuestamente ya ha llegado a un acuerdo, del que aún no se han dado detalles.Se espera que los líderes de ambos partidos hagan un anuncio sin demora, al tiempo que está previsto que se reúnan también esta noche con sus respectivos grupos parlamentarios.