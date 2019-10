'Sky News' lanza un nuevo canal de noticias 'sin brexit'

El canal de televisión británico 'Sky News' ha lanzado un nuevo canal de televisión de noticias sin 'brexit'. El canal se llamará 'Sky News Brexit-Free' y emitirá información de lunes a viernes de cinco a diez de la noche. 'Sky News' continuará cubriendo todos los ángulos del 'brexit', con todos sus detalles, su canal principal, pero este estará desmarcado de esa realidad.

Durante cinco horas ofrecerá información de todos los temas, menos lo que rodea al prolongado y complejo proceso del 'brexit'. Esta decisión la han tomado los responsables de la cadena tras el estudio 'Reuters Institute for the Study of Journalism' que evidenciaba que un tercio de las personas estaban evitando las noticias por completo. Más del 70% de los consultados reconoció que evitaban este tipo de información por culpa de la sobresaturación que genera en muchos de los medios al cobertura del 'brexit'.

En España

¿Qué pasaría si en España decidiéramos no informar de realidades que se mantienen en el tiempo, como por ejemplo el 'procés' o el largo proceso para conseguir formar gobierno en España?

Quizá un canal libre de este tipo de información tuviera también, al estilo de la apuesta de 'Sky News', sus adeptos. No hay que olvidar que muchos ciudadanos se quejan habitualmente del continuo bombardeo al que están sometidos. Algunas personas siguen con gran interés todo el proceso pero otras afirman estar "hastiadas" de la sobreexposición mediática.