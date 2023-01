El calvario de Lucio Dupuy: el niño de cinco años que murió tras ser abusado por su madre y la novia de ella

El próximo jueves se conocerá la sentencia del caso Lucio Dupuy, un niño de cinco años que murió en noviembre de 2021 en Argentina. El menor, presuntamente, habría muerto a manos de su madre y la novia de esta. La Fiscalía y la querella las acusaron de "homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante", unos delitos castigados con cadena perpetua. Los abogados presentaron pruebas que evidencian que el menor sufrió maltrato y abuso sexual crónico, también contaron con el testimonio de varios vecinos.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, las acusadas agredieron físicamente al niño ocasionándole múltiples lesiones que le provocaron la muerte, tras una larga agonía.

"Hubo un maltrato infantil grave prolongado en el tiempo. No fue solo físico, también psicológico y sexual", señaló el fiscal de Delitos que Impliquen Violencia Familiar y de Género de La Pampa, Walter Martos.

La Policía inspeccionó el teléfono de las acusadas y encontraron evidencias del maltrato físico y psicológico y de las estrategias que utilizaban para taparlo. Ambas hablaban de los golpes que recibía Lucio y planificaban la manera de evitar que se dieran cuenta en la escuela infantil.

La defensa de la madre ha atacado al padre durante el juicio y ha señalado que no se hizo mención a su responsabilidad. "Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque 'padre' le queda grande", señaló la madre. "A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura", aseveró.

La familia del padre ha convocado a una movilización a los tribunales para el jueves, día en el que se conocerá la sentencia. El abogado de la familia paterna también ha anticipado que denunciará al Ministerio de Salud de la provincia y a los médicos que atendieron al menor.