El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió varias ideas polémicas para frenar la inmigración irregular en la frontera con México, según una información publicado este martes por The New York Times.

El periódico citó a una docena de funcionarios de la Casa Blanca e hizo una reconstrucción de las semanas que en marzo y abril condujeron a la reestructuración del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política migratoria estadounidense.

Trump, preocupado por el aumento del flujo migratorio en la frontera con México, propuso en privado una serie de medidas. Por ejemplo, propuso complementar el muro con un foso de agua y repleto de caimanes y serpientes; un proyecto para el que hasta llegó a pedir un presupuesto a sus asesores.

Trump también quiso electrificar la barrera fronteriza o instalar en su parte superior púas que pudiesen perforar el cuerpo humano. Fue entonces cuando el presidente propuso disparar en las piernas a los inmigrantes para que no pudieran avanzar.

Según las fuentes consultadas por The New York Times, en ambos casos los asesores tuvieron que aclarar a Trump que no estaba permitido disparar a los migrantes.