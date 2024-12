Buscan a una mujer que podría haber caído a un agujero buscando a su gato

Operarios y equipos de rescate buscan a Elizabeth Pollard, una mujer de 64 años que desapareció este martes cuando buscaba a su gato. Se baraja la hipótesis de que cayó en un enorme agujero que ella misma había abierto sobre una mina de carbón abandonada de Pensilvania.

La familia de Elizabeth Pollard, la desaparecida, alertó a la policía de lo que ocurría sobre la una de la madrugada. Informaron a los agentes de que no habían visto a su familiar desde que salió el lunes por la noche a buscar a Pepper, su gato.

Los trabajadores de la zona aseguraron a los equipos de rescate que no habían visto el agujero anteriormente, por lo que sospecharon de que podría tratarse de uno nuevo y que fuera la propia desaparecida quien lo hiciera.

En el video se puede ver cómo los equipos trabajan rastreando la zona para encontrar a la señora, incluso por debajo de la tierra. Para ello introdujeron en el agujero que había excavado una cámara de pértiga con un dispositivo de escucha sensible, pero no detectaron nada, según informa la agencia ' Associated Press'.

Sí que observaron en el interior del socavón, a través de una cámara de vídeo y a unos nueve metros de profundidad, lo que podría ser un zapato, según afirmaba el portavoz de la Policía Estatal de Pennsylvania, Trooper Steve Limani.

Encuentran el coche de Pollard

La policía se puso manos a la obra para buscar a la mujer desaparecida tras el aviso de la familia. Los agentes encontraron el coche de Pollard aparcado cerca de un restaurante el lunes en Marguerite, a unos 65 kilómetros de Pittsburgh. La nieta de Pollard, de cinco años, fue encontrada a salvo dentro del coche. Vive en un barrio cercano donde localizaron su coche y a su nieta, dijo la portavoz de Policía.

Las autoridades usaron una excavadora para cavar en la zona. "Estamos bastante seguros de que estamos en el lugar correcto", dijo a Triblive el jefe de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Pleasant Valley, John Bacha.

Aunque temen que el terreno del socavón no fuera estable. Y la policía asegura que los socavones no son infrecuentes "debido al hundimiento provocado por la actividad minera del carbón en la zona", recoge la agencia de noticias.

El Departamento de Protección Medioambiental de Pensilvania concluyó que el agujero es probablemente "el resultado de los trabajos en la mina Marguerite, explotada por última vez por la H.C. Frick Coke Company en 1952".

El portavoz del Departamento afirmó que la Oficina de Recuperación de Minas Abandonadas examinará el lugar una vez finalizada la búsqueda para determinar las causas del hundimiento. Además, las autoridades prometieron seguir buscando a Pollard hasta encontrarla.

