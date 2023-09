La brutal paliza a una empleada de una gasolinera para robar tabaco y unos dulces

Una mujer ha sido brutalmente atacada durante un robo a una gasolinera. La trabajadora recibió una brutal paliza. Todo por robar tabaco y unos dulces. El momento de la terrible agresión ha sido captado por una de las cámaras de seguridad. La Policía está buscando a los asaltantes. Ha ocurrido en Seattle (Washington), Estados Unidos.

Brutal y terrible momento

En las imágenes de seguridad se puede ver a la mujer sufriendo golpe tras golpe por parte de un solo agresor. Mientras, otros cinco roban dinero en efectivo, tabaco y dulces. En la caja había menos de 100 dólares, según detallan desde 'Fox 13 Seattle'. Las autoridades buscan a los jóvenes que asaltaron el lugar. Acudieron a la gasolinera con dos coches robados que más tarde fueron recuperados.

La Policía continúa la búsqueda de seis sospechosos, algunos de los cuales se cree que son adolescentes. "Conozco personas a las que les han robado, sé en el fondo que siempre puede suceder. Pero nunca pensé que me atacarían de la forma en que me atacaron". dijo la mujer. "No estaba preparada", agregó al citado medio.

El momento de la agresión es terrible. La trabajadora se encoge de miedo, se da vuelta y se cubre la cara para defenderse de los golpes. Luego, su atacante comienza a darle violentos rodillazos en el pecho y a golpearla en la cabeza hasta que cae al suelo. El agresor continúa pateándola hasta que se da cuenta de que su compañero de la caja registradora ha cogido todos los billetes.

"Me duele el orgullo"

Los ladrones amontonaron cigarrillos y dulces en sus brazos antes de escapar. "Me duele la cara. Pero creo que mi orgullo duele más", fijo la mujer agredida. El ataque duró apenas 20 segundo pero para ella fue un auténtico 'infierno'.