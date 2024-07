El brutal ataque de un profesor a un niño discapacitado en un colegio

El impactante momento en que un asistente de enseñanza fue captado atacando a un alumno discapacitado de 11 años en un colegio especial ha causado conmoción. Las imágenes del ataque, que han sido difundidas, muestran a William Kevin Clifford, de 61 años, agrediendo a Tobie Orlowski, un niño autista y mudo, en un patio de recreo en Wolverhampton.

En el video de baja calidad, se puede ver a Clifford pateando y empujando a Tobie Orlowski, quien tiene una edad mental de 2 años. Las imágenes muestran a Clifford empujando al niño al suelo, obligando su rostro contra el suelo y luego golpeándolo. Posteriormente, Clifford parece patear al niño mientras otros niños continúan jugando cerca. Tobie intenta arrastrarse para alejarse de Clifford, quien lo persigue y finalmente le da una rodilla en la espalda frente a lo que parece ser una zona de asientos al aire libre, mientras otros observan.

El ataque físico en la escuela Tettenhall Wood continuó durante 20 minutos, aunque solo cuatro minutos fueron capturados por las cámaras de seguridad de la escuela. No se ha determinado qué provocó el ataque.

Clifford recibió una sentencia de cárcel suspendida a principios de este mes en el Tribunal de la Corona de Wolverhampton, antes de que se publicaran las imágenes del incidente. El 10 de julio, el tribunal le impuso una pena de nueve meses de prisión, suspendida por 18 meses, junto con 150 horas de trabajo no remunerado.

La reacción de la familia

La madre de Tobie, Charlotte, ha pedido que todas las escuelas especiales cuenten con cámaras de seguridad tras el impactante ataque a su hijo en abril del año pasado. "Ver a ese hombre atacar a mi hijo en un lugar que él pensaba que era seguro fue simplemente horrendo", dijo Charlotte a la BBC. "Estaba devastada, horrorizada. No puedo entender qué llevaría a una persona a hacer eso".

Charlotte enfatizó que, si no fuera por la cámara de seguridad, nunca habrían sabido lo que le había pasado a Tobie. A pesar de su petición de cámaras de seguridad en todas las escuelas especiales, describió al personal de Tettenhall Wood School como "formidable". "No estamos pidiendo cámaras en todas las escuelas, solo en aquellas con niños vulnerables", aclaró. "Muchos de nuestros hijos no pueden hablar, no pueden decirnos qué pasó. No son testigos creíbles. Si algo ha ocurrido, sin cámaras no hay evidencia, no podemos obtener justicia".

El estado de Tobie

Charlotte describió a Tobie como "muy resistente", pero explicó que ha quedado tan traumatizado por los eventos del año pasado que ahora le cuesta confiar en las personas. "Estoy muy orgullosa de él, ha vuelto a la misma escuela, con sus adultos de confianza, en quienes confío también", añadió. "Está progresando bien, a pesar de lo que ese hombre le hizo".

La prima de Charlotte, Samantha Pearson, criticó la sentencia impuesta a Clifford. "No recibió nada que pudiera ser considerado un castigo apropiado", dijo Pearson. "Charlotte recogió a Tobie de la escuela como de costumbre. Notó que su ansiedad parecía más alta, pero como es totalmente no verbal, Tobie no podía, y nunca podrá, decirle a su madre qué estaba mal".

El juez consideró que Clifford ya había sufrido por sus acciones y le evitó una larga condena en prisión. "William Kevin Clifford tiene varios factores atenuantes y ha sufrido mucho mientras esperaba la conclusión de este caso", dijo el juez. "Esto incluye ansiedad, aumento de peso y la incapacidad de asegurar un empleo".

El director de la escuela Tettenhall Wood, Ross Ashcroft, emitió un comunicado en el que explicaba que Clifford no ha estado en la escuela desde el día del incidente y que su empleo fue terminado. "La escuela ha seguido todos los procesos correctamente para manejar este asunto, con la seguridad y el bienestar de los niños siempre en el centro de todo lo que hacemos", afirmó Ashcroft.

El incidente ha generado un debate sobre la necesidad de cámaras de seguridad en las escuelas especiales para proteger a los niños vulnerables y garantizar que los abusos no queden sin ser detectados.

