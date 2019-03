Bruselas avisa a May sobre el 'brexit': "No renegociaremos el acuerdo"

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que la Unión Europea (UE) no renegociará el acuerdo de salida del Reino Unido del bloque comunitario pero dijo que está dispuesto a discutir cómo facilitar que Londres lo ratifique. "No renegociaremos el acuerdo, incluyendo la salvaguarda (para Irlanda del Norte), pero estamos dispuestos a discutir cómo facilitar al Reino Unido la ratificación", dijo Tusk a través de la red social Twitter. El presidente del Consejo, institución que representa a los países de la UE, señaló que organizará una sesión sobre el "brexit" el próximo jueves, durante la cumbre de líderes de la UE que se celebrará en Bruselas y en la que no estaba previsto tratar sobre el divorcio entre el Reino Unido y la Unión. "El tiempo se acaba. También discutiremos sobre la preparación para un escenario de no acuerdo", añadió Tusk.

La reacción del presidente del Consejo Europeo se expresó de esa manera después de que la primera ministra británica, Theresa May, pospusiera la votación sobre el acuerdo del "brexit" alcanzada entre su Gobierno y la UE para buscar "garantías adicionales" en Bruselas sobre Irlanda del Norte. La jefa de Gobierno avanzó que dialogará con los líderes de la Unión Europea antes de la cumbre de esta semana para tratar de aclarar los términos del mecanismo de salvaguarda previsto para evitar una frontera en la isla de Irlanda.

Fuentes europeas no descartaron que la primera ministra británica se entreviste antes de la cumbre del jueves y viernes en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, quien se dirigirá mañana al Parlamento Europeo, reunida en sesión plenaria en Estrasburgo (Francia).