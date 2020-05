Brian May, guitarrista de Queen, hospitalizado tras "romper en pedazos" sus glúteos en un accidente de jardinería

Más información Los artistas y cantantes cambian las salas de concierto por las redes sociales ante el coronavirus

Brian May tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un accidente mientras realizaba tareas de jardinería en su casa, durante esta crisis del coronavirus.

El guitarrista de Queen publicó una foto en su cuenta de Instagram, en la que aparece en el hospital con mascarilla, pero aclarando que no se debía al covid-19. "No, el coronavirus aun no me contagió, gracias a Dios".

Brian May explicó a qué se debía su visita al hospital: "Logré romper mi glúteo en pedazos en un momento de jardinería demasiado entusiasta", bromea.

El guitarrista también reconoció que sufría un "dolor incesante" y que están examinando para determinar exactamente los daños, y anunció que no podrá caminar en un tiempo.

"Necesito oscurecerme un tiempo, descansar un poco, en casa. Volveré, pero necesito el descanso completo", concluyó el guitarrista en su publicación de Instagram.

