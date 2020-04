Lady Gaga, los Rolling Stones y otros cantantes se unen contra el coronavirus en el concierto 'One World: Together at Home'

Más información Los artistas y cantantes cambian las salas de concierto por las redes sociales ante el coronavirus

Lady Gaga, Elton John, los Rolling Stones... y así hasta un centenar de estrellas de la música y del entretenimiento se han unido para luchar contra e l coronavirus desde su casas.

En un concierto llamado One World: Together at Home (Un Mundo: Unidos en Casa) miles de personas se congregaron para escuchar a los cantantes más conocidos en todo el mundo.

El concierto ha logrado recaudar 127,9 millones de dólares (unos 117,6 millones de euros) que irán destinados a la Organización Mundial de la Salud (OMS), concretamente a su Fondo de Respuesta Solidaria frente al Covid-19 de la OMS.

El concierto se ha divido en dos partes, seis horas de previa y dos horas de concierto presentadas por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Todo comenzó con una emotiva dedicatoria rotulada: "Para todos los trabajadores que están en primera línea: estamos con vosotros. Gracias por estar ahí por nosotros".

Luego cada artista hizo su dedicatoria particular, como Lady Gaga, quien agradeció al personal sanitario, quienes "están ahora mismo arriesgando su vida por nosotros”.