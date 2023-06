Boris Johnson carga contra el primer ministro Rishi Sunak: "Dice tonterías"

El antiguo primer ministro conservador británico Boris Johnson ha acusado al primer ministro Rishi Sunak, de "decir tonterías". Este lunes, Sunak aseguró que el antiguo jefe de Gobierno Boris Johnson le pidió que "hiciera algo que no estaba dispuesto a hacer" porque" no le parecía "correcto".

"Boris Johnson me pidió que hiciera algo que yo no estaba dispuesto a hacer porque no me parecía correcto. Era desautorizar a la Holac (la Comisión de Nombramientos de la Cámara de los Lores) o hacer promesas a la gente", ha dicho Sunak preguntado por la lista de honores del ex primer ministro durante su intervención en la Semana Tecnológica de Londres.

Ante estas declaraciones del actual jefe de gobierno, Johnson ha apuntado que Sunak dice "tonterías". "Para honrar estos títulos, no era necesario anular la decisión de la Holac (Comisión de nombramientos de la Cámara de los Lores), sino simplemente pedirle que actualizara su investigación sobre los antecedentes (de los candidatos), lo cual era una mera formalidad", apunta Johnson.

Sunak explicó este lunes que Johnson, que fue primer ministro entre el 24 de julio de 2019 y el 6 de septiembre de 2022, le había pedido bien que "invalidara" la decisión de la Holac, que evalúa la idoneidad del listado propuesto por los ex jefes de Gobierno, o que "hiciera promesas a la gente".

La Holac comunicó el pasado fin de semana que no respaldaba las ocho candidaturas propuestas por Johnson, aunque ha asegurado que todas ellas "fueron recibidas y tramitadas", según un comunicado emitido este lunes por la Comisión.

Entre los nominados a caballero por Boris Johnson estaba su principal exsecretario privado, Martin Reynolds, quien está implicado en el escándalo de las fiestas ilegales organizadas en Downing Street durante la peor época de la pandemia de COVID-19.

Las declaraciones de Rishi Sunak sobre la polémica de los Lores llegan después de que Johnson anunciara su dimisión como diputado del Partido Conservador en el Parlamento británico el pasado viernes poniendo punto y aparte a su trayectoria política.