Belén apaga sus luces de Navidad por la guerra en Gaza que deja 200 muertos en un día

La guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza provoca consecuencias que se extienden por Oriente Próximo. Siria o Belén han cancelado sus festejos de Navidad en solidaridad con Gaza. El Ministerio de Sanidad gazatí ha informado de más de 20.400 muertos por la ofensiva, mientras que 54.036 son heridos. En las últimas horas se han confirmado unos 166 muertos más.

La cifra de militares israelíes muertos en Gaza también aumenta. En total son 152 fallecidos, 13 solo este fin de semana. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han actualizado el balance para incorporar a ocho nuevos nombres, cuatro de ellos miembros de una única brigada y fallecidos el sábado en combates en el sur del enclave.

La violencia en Gaza no da tregua, los equipos de rescate no dan abasto sacando cadáveres de entre los escombros, y el Gobierno de Benjamin Netanyahu no se plantea por ahora poner fin a la ofensiva. El primer ministro israelí agradeció al presidente estadounidense, Joe Biden, que impidiera una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo un alto el fuego.

Netanyahu "ha expresado su aprecio por la postura de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad", según informó la oficina del primer ministro israelí. Además, "ha aclarado que Israel seguirá con la guerra hasta que se logren todos los objetivos". El primer ministro ha subrayado que Estados Unidos es un aliado en términos políticos, pero ha negado que limite de alguna forma la respuesta militar lanzada por el país.

"Estamos pagando un precio muy alto por esta guerra, pero no tenemos más remedio que seguir luchando", dijo Netanyahu.

Belén apaga sus luces de Navidad

En respuesta a la guerra en Gaza, Belén no encenderá este año sus luces con el fin de solidarizarse con el sufrimiento de los palestinos en Gaza. La ciudad ha cancelado todas las actividades festivas y sus tiendas, cafeterías y hoteles permanecerán cerrados. Así lo ha informado la ministra de Turismo y Antigüedades, Rula Maayah, y el alcalde de Belén, Hana Hananiyeh.

"Este es un mensaje para todo el mundo que está celebrando la Navidad, pero no aquí en Belén, donde queremos recordar que Palestina sufre", ha explicado Maayah.

Este año, su tradicional desfile de bandas de música que acompañan al Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, en su camino a pie hasta Belén para oficiar misa, solo será un recorrido para rezar sin instrumentos. "No podemos celebrar mientras el pueblo palestino sufre masacres cada día", ha añadido.

A las afueras de Belén se encuentra el campo de refugiados de Dheisheh, el cual ha sufrido varios ataques en los últimos días, dejando más de una decena de heridos y detenidos.

Piden la liberación de los rehenes

Miles de personas han vuelto a pedir la liberación de decenas de rehenes, que permanecen secuestrados por Hamás desde el pasado 7 de octubre. Con pancartas han denunciado el infierno que viven los secuestrados y sus familias y exigen a Israel que priorice poner fin a la situación.

Según los datos oficiales, permanecen retenidos 229 israelíes. Sus familiares han exigido un alto el fuego inmediato como única forma de recuperarlos.