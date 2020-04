Un bebé de seis meses infectado por coronavirus en Reino Unido

Una familia de Reino Unido ha compartido en Facebook la complicada situación en la que viven tras dar positivo por coronavirus su bebé, Erin, de solo seis meses. Ahora Erin se encuentra hospitalizada y con un respirador.

Erin nació con una afección cardíaca por la que se requirió un cirugía a corazón abierto. Y después comenzó a tener problemas con la tráquea, del que consiguió recuperarse.

La madre, que ha dado positivo, ha compartido una publicación en Facebook diciendo que "me rompe el corazón informar hoy que Erin dio positivo por Covid-19. Durante la noche comenzó a faltarle la respiración y comenzó a mostrar síntomas y hoy dio positivo. Tanto yo como Wayne Bates estamos absolutamente con el corazón roto una vez más, estamos en una posición en la que podemos perder a nuestra pequeña niña si no sigue luchando. Actualmente estoy con Erin, Wayne ha tenido que irse a casa y aislarse. Si muestro algún síntoma, me llevarán a otro hospital y Erin estará aquí sola. Esto solo me rompe el corazón de que si las cosas empeoran.Por favor, por favor, mantén a Erin en tus oraciones, no podemos perderla por este virus, la necesitamos, nos completa. Espero que aquellos que no han tomado este virus en serio lo lean y espero que ahora se asimile".