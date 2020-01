Un bebé muere congelado tras pasar cinco horas a la intemperie a menos 20 grados

Un bebé de siete meses ha muerto después de pasar alrededor de cinco horas en un balcón con temperaturas de -20 grados centígrados en la región de Khabarovsk, en Rusia.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de enero en Rusia. Según recogen medios locales, los padres pusieron al niño en un cochecito y lo sacaron al balcón para que le diera un poco el aire.

Cinco horas después, cuando la familia se dio cuenta de que el bebé no estaba en la casa, se percataron de que se habían olvidado de él. Rápidamente llamaron a los servicios de emergencia pero estos no pudieron hacer nada por la vida del niño, que ya había muerto y no tenía ninguna señal de vida.

La autopsia ha confirmado que el pequeño cuerpo del niño no fue capaz de soportar las gélidas temperaturas que azotan esta región rusa y que murió por hipotermia.

Las primeras investigaciones no han encontrado evidencias de signos de muerte violenta y todo apunta a que se trata de un descuido.

Por el momento la madre del bebé ha sido detenida y se ha abierto una investigación para aclarar si fue un error o si fue algo voluntario.