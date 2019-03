Barroso alerta de que la situación en Ucrania se acerca a "un punto de no retorno"

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, dijo que todavía cree posible una solución política en Ucrania, pero advirtió de que el conflicto podría llegar a un "punto de no retorno" si la escalada de tensiones continúa por parte de Rusia en el este de ese país.

"Estamos ahora en una situación muy grave, dramática. Podríamos ver una situación en la que alcancemos el punto de no retorno. Si la escalada continúa, este punto de no retorno puede llegar", señaló Barroso en una rueda de prensa tras reunirse con el presidente ucraniano, Petró Poroshenko. Sin embargo, dijo que cree que "todavía no es demasiado tarde para encontrar una solución política" a la crisis en Ucrania.